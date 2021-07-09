Kıyafet satan işletmelerde bayram yoğunluğu

Eskişehir’de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çarşıda alışveriş yoğunluğu arttı.

Eskişehir’in Hamamyolu caddesinde bayramlık giysi almak isteyen vatandaşlar, konfeksiyon ürünleri satan işletmelerine yoğun talep gösteriyor. Pandemide normalleşme süreciyle birlikte çarşı genelinde vatandaşlar, bayram alışverişine çıkmaya başladı. Çarşıda kıyafet satan iş yerlerinin önünde zaman zaman yoğunluğun oluştuğu görüldü. Esnaflar bayram öncesi oluşan taleplerden memnun, fakat eski bayramlar kadar yoğun olmadığı belirtti.

Eskişehir’de 30 senedir hazır giyim işiyle uğraşan Yusuf Çukur, bayram öncesi oluşan yoğunluktan memnun olduğu dile getirdi. Bayrama birkaç gün kala taleplerin daha fazla olacağını belirten Çukur, “Bayram öncesi hareketlilik başladı. Gelen taleplerden memnunuz. Kıyafet satışlarımız iyi durumda. Ama hala tam kapanma döneminin etkisini atabilmiş değiliz. Eski bayram öncesi yoğunluklar gibi değil bu sene. Geçen yıla göre ürünlerimiz ortalama yüzde 2025 arasında zamlandı. Maliyetler artınca bizde dolaylı olarak zam yapmak zorunda kalıyoruz. Bayrama birkaç gün kala daha da yoğun olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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