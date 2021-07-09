Bir kişinin öldüğü define kazısındaki patlamaya 'pikniğe gittik' savunması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir kişinin öldüğü define kazısındaki patlamaya 'pikniğe gittik' savunması

DHA

Bir kişinin öldüğü define kazısındaki patlamaya 'pikniğe gittik' savunması


Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, 7 kişinin define bulma amacıyla yaptığı izinsiz kazı sırasında patlama meydana gelirken, aralarında çıkan kavgada Mehmet Sarıoğlu (52) hayatını kaybetti. İkisi tutuklu 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılırken, ilk duruşmada kendilerini savunan sanıklar suçlamayı kabul etmedi. Sanıklardan Bekkican Karataş, piknik yapmak için bölgeye gittiklerini ileri sürerek, "Pikniğe gittik. Ben, kardeşlerim Ömer ve Kaan dışındaki sanıklar define aramak istedi. Biz onların eylemlerine iştirak etmedik" dedi.
Eskişehir'de yaşayan Mehmet Sarıoğlu, Murat K., Sevinç E., Servet K., Ömer K., Kaan Karataş ve Bekkican Karataş ile birlikte define bulma umuduyla geçen yıl aralık ayında otomobille Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi Parmaklı mevkiine gitti. Burada izinsiz kazı yapan şüpheliler, önlerine çıkan kayayı patlatmak istediği sırada el yapımı olduğu belirlenen patlayıcı infilak etti. Define arayan şüphelilerden Ömer K. yüzünden ve elinden ağır yaralandı. Patlamanın ardından şüpheliler arasında tartışma çıkarken Mehmet Sarıoğlu ağır yaralanan Ömer K.'nın kardeşleri Kaan Karataş ve Bekkican Karataş tarafından iddiaya göre dövüldü. Sevinç E. ile Servet K. yaralanan Mehmet Sarıoğlu´nu otomobille Tepebaşı ilçesi Koyunlar Mahallesi´nde götürüp 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Sarıoğlu´nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili Sevinç E., Murat K. Servet K., Kaan Karataş ve Bekir Karataş jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kaan Karataş ve Bekkican Karataş tutuklandı. Diğer sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE DAVA AÇILDI
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Kaan Karataş ve Bekkican Karataş ile tutuksuz sanıklar Sevinç E., Murat K., Servet K. hakkında 'canavarca hisle, eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmaya Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi´nde tutuklu olan Kaan Karataş ve Bekkican Karataş ile tutuksuz sanıklar katıldı. Sanıklardan Kaan Karataş, ölen Mehmet Sarıoğlu'nu dövmediklerini iddia ederek, "Patlama olduğu esnada yere düştüm, Mehmet de yere düşmüştü. Göğsünü tutarak ayağa kalktığını gördüm. Ayrıca kafasını da tutuyordu. Biz Mehmet´e vurmuş değiliz. Buna ilişkin iddiaları kabul etmiyorum Olay yerinden biz onların define arayacağını anlayınca ayrılamadık, çünkü ayrıca arabamız yoktu. Define aramaya gitmiş değiliz. Patlayıcı madde ile benim herhangi bir ilgim yoktur. Suçsuzum ben `Mehmet´e neden patlayıcı kullandın, neden kabloyu çektin?´ diye sorduğumda bana ağza alınmayacak küfretti. Benim üzerime yürüdü, ancak ben ona vurmadım" dedi.
'PİKNİĞE GİTTİK, DEFİNE ARAMADIK'
Diğer tutuklu sanık Bekkican Karataş da suçlamaları kabul etmedi. Olayın yaşandığı bölgeye piknik yapmak için gittiklerini öne süren Karataş, "Olay tarihinde sanık Murat pikniğe gitmeyi teklif etti ve gittik. Ben, kardeşlerim Ömer ve Kaan dışındaki sanıklar define aramak istedi. Biz onların eylemlerine iştirak etmedik. Mehmet yanında patlayıcı getirmiş. Patlayıcıyı toprağa gömdü ancak ilk önce patlatamadı. Biz kardeşlerimle gitmeyi teklif ettik ancak kabul etmediler. Ağabeyim Ömer, Mehmet´in yanındaydı. Mehmet birden patlayıcının kablosunu çekince patlayıcı infilak etti. Herkes bir yere savruldu. Ağabeyim ağır yaralandı, Mehmet de yerde yatıyordu. Herhangi bir vurma olayı olmadı. Ömer kanlar içinde yattığı için hastaneye götürdük. Sanıklardan Murat bize sürekli `akü patladı gibi ifadeler verin´ dedi. Mehmet´in öldüğünü sonradan öğrenince şoke olduk" dedi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Bekkican Karataş ve Kaan Karataş`ın tutukluluğunun devamına, diğer sanıklar Murat K., Servet K. ve Sevinç E.´nin adli kontrol şartının kaldırılmasına hükmederek duruşmayı ekim ayına erteledi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN
2021-07-09 18:50:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehirli yüzücüler Roma’da yarı finale çıktı
YEREL HABERLER Eskişehirli yüzücüler Roma’da yarı finale çıktı
Kıyafet satan işletmelerde bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Kıyafet satan işletmelerde bayram yoğunluğu
Mevsimlik işçilerin çocukları, kurulan oyun parkurunda eğlendi
YEREL HABERLER Mevsimlik işçilerin çocukları, kurulan oyun ...
Bir günlüğüne de olsa yüzleri güldü Çadır kent çocuklarına günübirlik oyun parkı sürprizi
YEREL HABERLER Bir günlüğüne de olsa yüzleri güldü Çadır kent ...
Srebrenitsa Katliamı kınandı Boşnak halkının kapanmayan yarası Srebrenitsa Soykırımı 26. yıl dönümünde anıldı Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği'nden açıklama: “8 binden fazla masum insanın hunharca öldürülmesine göz yumuldu” “Göz göre göre katliamın sesleri gelirken BM, AB ve NATO sessiz kalmaya tercih etti”
YEREL HABERLER Srebrenitsa Katliamı kınandı Boşnak halkının ...
(ÖZEL) Dört kuşaktır bıçakçılık yapıyorlar Başak ailesi yıllardır aynı dükkânda sürdürdükleri zanaatı gelecek nesillere aktarmakta kararlı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Dört kuşaktır bıçakçılık yapıyorlar Başak ...
Sevimli kaplumbağadan kartpostallık pozlar Kaplumbağanın sevimli yolculuğu objektiflere yansıdı
YEREL HABERLER Sevimli kaplumbağadan kartpostallık ...
Sokak müzisyenleri sınavla seçildi
YEREL HABERLER Sokak müzisyenleri sınavla seçildi
Kurban kesim alanı hizmete hazır
YEREL HABERLER Kurban kesim alanı hizmete hazır
Eskişehir Türkiye’nin en düşük doğurganlık hızı listesinde Doğurganlık oranı gittikçe düşüyor ve nüfus azalıyor
YEREL HABERLER Eskişehir Türkiye’nin en düşük doğurganlık hızı ...
Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, İŞKUR ve Kuyumcular Odası ile protokol imzaladı
YEREL HABERLER Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, ...
(ÖZEL) Kızı için ördü, şimdi sipariş almaya başladı Bin 200 liraya satılan çantaların benzerini artık 120 lira maliyetle kendisi örüyor Çanta yapabilmek için örgü örmeyi öğrenen Ferihan Düvenci; "Günlerce çalıştım, denedim ve öğrendim”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kızı için ördü, şimdi sipariş almaya ...
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Define cinayetindeki 6 sanığın yargılanmasına başlandı Tutuklu sanık Bekkican Karataş: “Biz oraya piknik yapmaya gittik”
YEREL HABERLER Define cinayetindeki 6 sanığın yargılanmasına ...
2001/2-3 tertiplerin yemin töreni yapıldı
YEREL HABERLER 2001/2-3 tertiplerin yemin töreni yapıldı
Bosna Hersek'ten Eskişehir'e anlamlı ziyaret Orman Bölgenin konukları Bosna Hersek’ten
YEREL HABERLER Bosna Hersek'ten Eskişehir'e anlamlı ziyaret Orman ...
Pompalı tüfekle bir kişiyi başından öldüren sanık ilk kez hâkim karşısında Sanık İbrahim Uyanık: “Korkutmak için tüfekle havaya doğru ateş ettim”
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle bir kişiyi başından öldüren sanık ilk ...
Gençlik Merkezleri 'Yaz Dönemi' programları başlıyor
YEREL HABERLER Gençlik Merkezleri 'Yaz Dönemi' programları başlıyor
Anadolu Üniversitesi TÜBİTAK 1002 projesine kabul edildi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi TÜBİTAK 1002 projesine kabul ...
Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca’dan İHA muhabirlerine yapılan saldırıya tepki “Suçluların yakalanarak gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz”
YEREL HABERLER Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz ...
Türkiye´de 6 ayda 945 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Türkiye´de 6 ayda 945 kişi trafik kazalarında ...
Devlet Konservatuvarı’nda mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Devlet Konservatuvarı’nda mezuniyet sevinci
Tepebaşı modeli Konak’ta uygulanacak
YEREL HABERLER Tepebaşı modeli Konak’ta uygulanacak
Azerbaycan’dan Anadolu Üniversitesi'ne iş birliği ziyareti
YEREL HABERLER Azerbaycan’dan Anadolu Üniversitesi'ne iş birliği ...