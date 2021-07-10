Havalar ısındı, dondurma satışları patladı Dondurmacılarda yeniden kuyruklar oluşmaya başladı

Eskişehir’de bir süredir yüksek seyreden hava sıcaklıkları dondurmacılarda yoğunluğa sebep oldu.

Temmuz ayıyla birlikte pandemide normalleşme dönemine geçilen ülkemizde yükselen hava sıcaklıklarının etkisiyle insanlar adeta kendisini sokağa attı. Uzun zamandır evlerinde vakit geçiren insanların dışarı çıkması cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Sıcaklık ve kalabalıklar ise en çok dondurmacılara yaradı. Sıcaktan bunalan insanların sıkça tercih ettiği dondurma yoğun ilgi görürken uzun zaman sonra esnafın yüzü güldü.



“Dondurma kuyrukları tekrar oluşmaya başladı”

Çocukluğunda masaları silerek sektöre giriş yaptığını belirten 50 yıllık dondurmacı Gani Karakaş, “Pandemi tedbirlerinin gevşetilmesiyle ve hava sıcaklıklarının artmasıyla dondurma satışları hızlandı. Yoğun bir talep var. Satışlarda yüzde 100'lük bir artış söz konusu. Pandemi öncesinde sık sık gördüğümüz dondurma kuyrukları tekrar oluşmaya başladı. İşletme bazında genel anlamda artan maliyetleri ürünlere yansıtmak durumunda kaldık. Bu sene dondurmanın kepçesini 5 liradan veriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.