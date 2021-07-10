Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 45 kişinin de ifadelerine başvuruldu, adliyeye sevk edilen şüphelilerin 2'si tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de düzenlenen fuhuş operasyonunda, 1’i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işledikleri iddia edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Farklı adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 1’i kadın 4 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca operasyon kapsamında 45 kişinin de ifadelerine başvuruldu. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; Sultan N. ile Hüseyin M. tutuklanırken, E.N. ve O.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.