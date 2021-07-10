Otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi

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Eskişehir’in Çifteler ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çifteler ilçesi Çarşı Camii önünde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. 34 BAJ 887 plakalı otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yara almadan kurtulurken, kamyonet ve otomobil maddi hasar aldı. Kazanın etkisiyle kapanan yolda gerekli önlemleri alan ekipler, kontrollü şekilde trafiği açarak araç geçişini sağladı.

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