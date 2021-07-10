Eskişehir aşılamada 800 bini geçti

Korona virüse karşı uygulanan aşılama alışmasında Eskişehir 800 bin sınırını geçti.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de yapılan aşı sayısı 800 bini geçti. Sadece 4 gün önce 1. doz aşılamada 500 bini geçen kentte, cumartesi öğlene karar yapılan aşı sayısı 808 bin 764’ ulaştı. Toplam 509 bin 534 kişi ilki doz aşılarını alırken 2. doz alanların sayısı ise 247 bin 746 olarak gerçekleşti.

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