Araç çiziklerini kapatmada yeni yöntem

Çeşitli nedenlerle araçlar üzerinde oluşan kılcal ya da derin çizikler özel boya ve boyama yöntemleri ile kapatılarak, aracın değer kaybının önüne geçiliyor.

Eskişehir’de otomobil bakımı üzerine faaliyet gösteren işletmenin sahibi Caner Dayıoğlu, yaptığı boyama yöntemi ile araçta oluşan derin veya kılcal çizikleri büyük oranda kapattığını söyledi. Caner Dayıoğlu, uygulanan işlemi anlattı. Boyaların diğer boyalardan farkının çizik içinde donması olduğunu ve ton farkı olmayacak boya seçildiğini belirten Dayıoğlu, “Az önce derin çizik olan bir araçta çizik giderme işlemi uyguladık. Ancak bu işlemler bazen 23 gün sürebiliyor. Öncelikle çiziği dolduruyoruz, her aracın orijinal boyası yurt dışından geliyor. Burada rötuşu herkes yapıyor ama burada önemli olan boya. Boyayı sürüp zımpara işlemleri, küçük polisaj işlemleri yaparak, mikron değerlerinde çizikleri tedavi ediyoruz. Bu yöntemde boya çok önemli, bu boya diğerlerine göre dolgu oluyor, sertleşiyor kolay kolay kalkmıyor. Yüzde 90’a kadar çiziği yok ediyoruz. Dikkatli bir şekilde bakılmadığında anlaşılmıyor, bazılarında hatta bakılsa da anlaşılmıyor ve bunun sonunda da araçta değer kaybı olmuyor” dedi.



"30 liralık işlem ile 15 bin liralık zarar kapanıyor"

Çizik gidermek için uygulanan işlemin maliyetleri hakkında da konuşan Caner Dayıoğlu, çiziğin derinliğine ve boyutuna göre fiyatların arttığını belirtti. Yapılan boya işlemi ile 15 bin liraya kadar olan hasar kayıtlarının önüne geçtiğini ifade eden Dayıoğlu, “İşlemin maliyeti çiziğin durumuna göre değişiyor. 30 ile 50 liradan arasından başlıyor, çiziğin kalınlığı ve derinliğine göre fiyat artabiliyor. Örneğin aracın kaputunda oluşan bir çizik aracın marka ve modeline göre 1015 bin lirada olabiliyor ama bu işlemle bu maliyetleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz” diyerek az maliyetli bir işlemle büyük maliyetlerin önüne geçtiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.