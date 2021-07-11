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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tepebaşı’ndan Uyum Çalıştayı

İHA

Tepebaşı’ndan Uyum Çalıştayı

Tepebaşı Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlamaya Yönelik Kapasite Geliştirme Projesi'ni tamamladı.
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın (SECAP) hazırlanmasına yönelik alınan eğitimdanışmalığın yanı sıra kentin iklim değişikliği ve etkilerine bağlı olarak karşı karşıya kaldığı ve kalacağı riskleri anlama ve değerlendirme üzerine konularında uzman kişi ve kurumların katıldığı Uyum Çalıştayı düzenlendi. Özdilek Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı. Etkinlikte ilk olarak Tepebaşı Belediyesi’nin sürdürülebilirlik ve iklim eylem planı alanlarındaki çalışmaları hakkında katılımcılara detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

"Türkiye’ye çok önemli bir proje kazandırdık"
Daha sonra konuşan Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Tepebaşı Belediyesi’nin Yaşam Köyü’nde tamamladığı RemourbanAkıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi’nin önemine değinen Ataç, “Tabii bu Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı, temiz enerji ve buna benzer çalışmaların olduğu yerde yakın zamanda kaybettiğimiz Melih Savaş'ı anmadan geçemeyeceğim. Yapılan işlerde çok emeği var. Biz kendisinin adını Yaşam Köyü’ne vererek anacağız. Işıklar içinde uyusun, her zaman yanımızda olacak. 2013’ten beri Avrupa Parlamentosu’nda Başkanlar Sözleşmesi’ni imzalamamız ile beraber Tepebaşı’nda farklı bir süreç gelişti. Ama daha önce yeni belediye binamızın birçok enerji kaçağı olduğu için faturalar çok kabarık geliyordu ve kara kara düşündük. Sonra BEBKA’dan bir enerji projesinden hibe kazanarak çatıdaki 400 panelle bu işe başladık. O yıllarda Başkanlar Sözleşmesi, ilk defa duyduğumuz bir şeydi. Orada imzayı attık ve sevinç içinde Eskişehir’e döndük. Ardından Sürdürülebilir Enerji ve Eylem Planı konusu gündeme geldi, dostlarımızla görüştük, 34 ayımızı aldı hazırlanması. Gönderdik ama Türkiye’nin başarısı çok yüksek değildi. Bilmiyorum, Türkiye’de kaç belediyenin sürdürülebilir eylem planı var, bir tanesi Tepebaşı Belediyesi. Bu işin meyvesini ise sonradan aldık. Eğer böyle bir eylen planınız yoksa hibe programlarından yararlanamıyorsunuz. Ardından 2014’teki Remourban projesine giriş yaptık. Avrupa’da da büyük rakiplerimiz vardı. 20152020 yılları arasında bu projeyi neticelendirdik, başarı ile tamamladık. Hatta biz bitirdiğimizde Nottingham ve Valladolid bitirememişti ve 6 ay zaman istediler, onları bekledik. Neticede Türkiye’ye çok önemli bir proje kazandırdık. Kısaca herkes Türkiye’den dışarıya para gönderirken biz Türkiye’ye döviz getiriyoruz. O para da tamamen Eskişehir’de harcandı. Büyük başarı geldi” diye konuştu.

"Yeni ufuklu projelerle hareket edeceğiz"
Başkan Ataç, Tepebaşı’nın yeni projeler ile hareket etmeye devam edeceğini aktararak, “Şimdi Demir Enerji yanımızda, deneyimlerinden yararlandık. Anadolu Üniversitesi yine yanımızdaydı. Böyle bir ekiple Türkiye’ye rakipsiz bir akıllı şehirlerin hızlandırılması üzerinden bir proje kazandırdık. Şimdi İklim Değişikliği Müdürlüğü, ondan önce Sürdürülebilirlik Merkezini kurmuştuk. Bunları birleştirdik ve bir müdürlük haline getirdik. Yeni ufuklu projelerle hareket edeceğiz. Çalıştaya katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Şehirde böyle bir güç birliği oluşturmak, yan yana durmak bizi onurlandırıyor. Bize cesaret veriyor. Tabii şehirlerin küresel konulara karşı artık dirençli şehirler olması çok önemli” dedi.
Programda daha sonra Demir Enerji’den proje yöneticisi Gonca Akgül ve Kurucu Ortak Caner Demir, “İklim Değişikliğine Uyum ve Kentler” adlı bir sunum yaptı. Ardından katılımcılar, “Risk ve Etkilenebilirlik Değerlendirmesi” adlı ankete katıldı. Programda kentin yapılı çevresi ve yeşil alanları, su varlığı, biyoçeşitlilik, tarım gibi konularda odak çalışma gruplarında tartışmalar yürütüldü. Oluşturulan Kentsel Altyapı, Su Alanları, Tarım ve Biyoçeşitlilik ile Halk Sağlığı masalarında konular uzmanlarınca masaya yatırıldı.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştay, BEBKA “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlamaya Yönelik Kapasite Geliştirme” adlı projenin eğitimlerine katılan belediye çalışanlarına katılım sertifikalarının takdim edilmesi ile sona erdi. Eğitime katılan personele sertifikalarını Başkan Ataç’ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Bahri Ağaoğlu verdi. Çalıştaydan elde edilen sonuçlara detaylı biçimde SECAP’ta yer verileceği bildirildi.

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