TÜBİTAKBilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından Proje Eğitimi Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen “Fen Bilimleri Alanında Teorik ve Uygulamalı ARDEB Proje Yazma Eğitimi II” etkinliği, İç Anadolu Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Okan Zafer Yeşilel yürütücülüğünde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nde gerçekleştirildi.

Projeye, yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık derecesine sahip 32 araştırmacı kabul edildi. Eğitim 57 Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleşti.

Fen Bilimleri Alanında Teorik ve Uygulamalı ARDEB Proje Yazma Eğitimi II” etkinliği ile TÜBİTAK’ın ulusal ve uluslararası proje çağrılarına yönelik proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirme ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususların öğretilmesi ve katılımcıların aktif olarak yer aldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesi amaçlandı.

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