Tatlı ve kuruyemiş satıcıları bu bayramdan umutlu Esnaf Gökan Aslanbenzer,; “Bu bayram çok farklı olacak”

Geçtiğimiz sene dini bayramların salgın nedeniyle kısıtlamalar altında geçmesi sebebi ile satışları olumsuz etkilenen esnaf, yaklaşan Kurban Bayramından umutlu.

Bu yıl aşılanmayla birlikte birçok kısıtlamanın kaldırılması ile bayramların önceki dönemler gibi hareketli geçmesi bekleniyor. Bayram denince ilk akla gelen ürünlerden olan tatlı ve kuruyemiş satışları henüz tam anlamıyla hızlanmasa da satıcılar gelecek haftalardan ümitli.

Kuruyemiş ve tatlı satışı yapan Gökan Aslanbenzer, bayram hareketliliğinin tam başlamadığını, ama bayrama 34 gün kala çok fazla bir artış beklediklerini dile getirdi. Satışları ve yaptıkları hazırlıklar hakkında konuşan esnaf Gökan Aslanbenzer, “Şuan da bayram hareketliliği yok ama hareketlilik yaşanacağını tahmin ettiğimiz için lokum, kuruyemiş ve şekerlemelerde stok yaptık. Dediğim gibi şuan da bir hareket yok, ama tahmin ediyorum bayrama 34 gün kala olacaktır. Bayramlarda genellikle lokum ve şeker ürünleri gidiyor. Ramazan Bayramında pandemiden dolayı hareketlilik olamamıştı. Kalkan kısıtlamalar bizi umutlandırıyor. Biz ayrıca bu bayramın diğerlerinden daha fazla normale yakın olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü insanlar uzun süre sonra akraba ziyaretine gidiyor. En çok sade, güllü ve yer fıstıklı lokumlar, çikolata çeşitleri ve kuruyemiş çeşitlerine vatandaşlarımız talep gösteriyor” diye belirtti.

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