Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´nde görev değişimi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)EMNİYET Müdürleri kararnamesiyle Konya´ya atanan Engin Dinç, görevini yerine atanan Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar´a devretti.
Yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi gerçekleştirildi. Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir'den Konya´ya atanırken yerine ise Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar getirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde tören mangası ve Engin Dinç tarafından karşılanan Yaman Ağırlar, müdür yardımcılarıyla tanıştı. Konya´ya atanan Engin Dinç, devri teslim töreninde Ağırlar´a başarılar diledi. Eskişehir´in yeni Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ise "Bayrağı müdürümüzün bıraktığı yerden devraldık. Üstün bir gayretle bayrak nöbetimize, görevimize devam edeceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2021-07-12 18:44:46
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