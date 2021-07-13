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Porsuk Çayı’nda balık ölümleri Su yüzeyine vuran ölü balıklar endişelendirdi

İHA

Porsuk Çayı’nda balık ölümleri Su yüzeyine vuran ölü balıklar endişelendirdi

Eskişehir’de Porsuk Çayı’nın Kent Park’tan geçen kısmında meydana gelen balık ölümleri tedirginlik oluşturdu.
Eskişehir’in en önemli su kaynağı olan ve farklı türden çok sayıda balığı barındıran Porsuk Çayı’nda balık ölümleri yaşandı. Çayın Kent Park’tan geçen bölümünde ölü balıklar su yüzüne vurdu. Vatandaşların mesire alanı olarak sıkça tercih ettiği alanda yaşanan balık ölümleri görenleri endişelendirdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler ise su yüzeyindeki ölü balıkları topladı. Ölümlerin nedeni henüz bilinmezken, çay içerisinde aralıklarla çöplerin olması da dikkat çekti.

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