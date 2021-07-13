Tepebaşı ailesi bayramlaştı

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bir araya geldi. Çalışanların bayramını tebrik eden Başkan Ataç, “Yoğun çalışma tempomuz, bayram tatilinin sonrasında sürecek. Tepebaşı Belediyesi ailesi olarak, Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi emekçileri ile bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Başkan Ataç ilk olarak Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu şantiyesinde, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personel ile buluştu. Daha sonra Zabıta Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelen Başkan Ataç, hizmet binasında görev yapan belediye personelinin de bayramını tebrik etti.

Tepebaşı Belediyesi emekçilerine seslenen Başkan Ataç, “Bildiğiniz gibi zor günlerden geçiyoruz. Pandemi ile yaklaşık 1819 ay geçti. Bugün burada birlikteysek aşılar, maske, mesafe ve temizlik gibi tedbirler sayesinde buradayız. 4’üncü dalga geliyor, bunu Dünya Sağlık Örgütü ifade ediyor. Tedbirli olalım ve kendimizle birlikte çevremizi de koruyalım. Geleneksel hale gelen bayramlaşmalarımızı 3 bayramdır gerçekleştirememiştik, bugün önlemler çerçevesinde bayramlaşmak üzere bir aradayız. Yaz ayları, belediyecilik için çok önemli zamanlardır. Yoğun çalışma tempomuz, bayram tatilinin sonrasında sürecek. Çocuklarınız, büyükleriniz ve sevdikleriniz ile sağlık içinde bir bayram diliyorum. Bayramlar, kırgınlıkları sona erdirmek için çok iyi bir fırsattır. Birlik, beraberlik ve sevgimizi çoğaltalım. Hep birlikte Tepebaşı Belediyesi ailesi olarak, Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi bayramlar, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Yolumuz açık olsun arkadaşlar” sözlerini kullandı.

Tepebaşı Belediyesi başkan yardımcıları da bayramlaşma programlarında Başkan Ataç’a eşlik etti.

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