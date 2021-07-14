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Tarih Odunpazarı bölgesi yeniden canlandı Yerli ve yabancı turistlerin artması işleri artan esnafı da memnun etti

İHA

Tarih Odunpazarı bölgesi yeniden canlandı Yerli ve yabancı turistlerin artması işleri artan esnafı da memnun etti

Dünyayı etkileyen korona virüs nedeniyle yaşanan kısa ve uzun süreli kapanmalar yüzünden sessizliğe bürünen Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesi turizm sezonu ile birlikte yeniden canlandı.
Covid19 salgını sebebiyle Eskişehir’in uğrak noktası olan Odunpazarı’nda oldukça azalan yerli ve yabancı turist haraketliliği günden güne artıyor. 1 Temmuzdan itibaren ülke genelinde uygulanan yeni normalleşmede evlerden çıkan vatandaşlar, tarihi bölgeyi ziyaret ediyor. Yerli turistlerin yanı sıra il dışından gelen turistler da bölgeye akın etmeye başladı. Yakını ile İstanbul’dan gelen Ekrem Yılmaz, uzun zamandır Eskişehir’e gelmek istediği, ancak pandemi yüzünden bunu yapamadığını belirtti. Tokat’tan gelen Niyazi Gürgen ise, öğrencilik yıllarını yâd etmek için Eskişehir'e geldiği anlattı. Diğer yandan turistlerin bölgeyi tercih etmesiyle beraber yerel esnaf da canlanmaya başladı.

“Eskişehir’in güzel yerler bizi kendisine çekiyor”
Tokat’tan gelen Niyazi Gürgen, düzenlediği Eskişehir gezisi ile ilgili duygularını anlattı. Gürgen, “Eskişehir bizim öğrencilikten kalma anılarımızla dolu. Odunpazarı zaten tarihi ve görselleriyle bizleri kendisine çekiyor. Eskiden yürüdüğümüz yolları tekrardan yâd etmek için, tekrardan bu güzelliklerini görmek için buralara geldik. Pandemi döneminde çok bulanmıştık zaten. Bir değişiklik istedik ve tekrardan gezdiğimiz güzel Eskişehir’e geri dönüş yaptık. Benim öğrencilik yıllarım 2006’da başladı burada. Şu an daha güzel daha canlı ve daha çok insanlara hitap ediyor. Herkesi de öneriyorum burayı” diye konuştu.

“Artık vazgeçemiyoruz Eskişehir’den”
İstanbul’dan gelen Ekrem Yılmaz ise, “Yasaklardan dolayı bayağı bekliyorduk. Açıldıktan sonrası Eskişehir’in güzel mekânlarına geldik. Geziyoruz. Çok da güzel, beğendik. Tüm herkesi bekliyoruz Eskişehir’e. Odunpazarı’nda eski tarihi eser evleri gezdik. Birçok yerleri var. Daha da gezeceğiz, inşallah. Birkaç gün daha buradayız. Bu benim ikinci gelişim. Daha öncesinde öğrenci olarak gelmiştik. Şimdi de böyle gezi amaçlı geldik. Artık vazgeçemiyoruz Eskişehir’den” dedi.

Esnaf hareketlendi
Turistlerin bölgeye gelmesi çevredeki esnafın da yüzünü güldürdü. Bölgenin ilk esnaflarından olan Seyfettin Savuran konu ile ilgili, “Bir hareketlik var. Yeni yeni gelenler çoğalıyor. Satışlar biraz arttı. Pandemide hiç bir şey satmadık. Okulların da kapanmasıyla yeni yeni millet gelmeye başladı. Şimdi biz bayram bekliyoruz. Bayramdan sonra ne olur belli olacak. Okullar, üniversiteler eğer açıldı ise bizim buralarda bir hareketlik olur” diye anlattı.
16 yıldır bölgede esnaf olarak bulunan Melih Cengiz ise, “16 yıldır buradayım. İşletmecilik yapıyorum. Pandemiden dolayı çok etkilemişti işler. Eskiden gelen çok fazla insanımız olurdu normalde. Şu anda pek fazla yok. Ama 1 Temmuz itibariyle gezen insanlarımız, turistlerimiz gelmeye başladı. Bundan sonra bayramla beraber daha fazla hareketleneceği düşünüyoruz. Şu anda yavaş yavaş bir hareketlenme var. Tabi pandemiden ötürü yoktu daha öncesinde. Şu anda daha iyi durumlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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