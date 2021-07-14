

ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te vaka sayılarında düşüş yaşandı. Kütahya, 31,32 düşüş oranıyla son 1 haftada vaka sayısı en çok azalan 5 kent arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, 3-9 Temmuz haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 88,50´den 19,98 düşüşle 68,52´ye geriledi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı 100 bin kişide 101,55´ten 31,32 düşüşle 70,23 seviyesine indi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 50,29´dan 19,66 düşüşle 30,63´e geriledi. Kütahya, 31,32 düşüş oranıyla son 1 haftada vaka sayısı en çok azalan Kars, Erzurum, Isparta ve Çorum ile birlikte ilk 5 şehir arasında yer aldı.

AŞILANAN SAYISI

Eskişehir´de 516 bin 250´si birinci doz, 270 bin 664´ü ikinci doz ve üçüncü dozlarla birlikte kentte 845 bin 841 doz aşı yapıldı. Kütahya genelinde aşılama sayısı, 462 bin 365 doza ulaşırken, Bilecik´te ise 193 bin 439 doza çıktı.

3 KENTİN HARİTASI

Öte yandan Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da düşen vaka sayıları, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Haritada kırmızı alanlar, mavi ve yeşile döndü.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-07-14 11:02:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.