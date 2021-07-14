ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te vaka sayılarında düşüş yaşandı. Kütahya, 31,32 düşüş oranıyla son 1 haftada vaka sayısı en çok azalan 5 kent arasında yer aldı.
Sağlık Bakanlığı, 3-9 Temmuz haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 88,50´den 19,98 düşüşle 68,52´ye geriledi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı 100 bin kişide 101,55´ten 31,32 düşüşle 70,23 seviyesine indi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 50,29´dan 19,66 düşüşle 30,63´e geriledi. Kütahya, 31,32 düşüş oranıyla son 1 haftada vaka sayısı en çok azalan Kars, Erzurum, Isparta ve Çorum ile birlikte ilk 5 şehir arasında yer aldı.
AŞILANAN SAYISI
Eskişehir´de 516 bin 250´si birinci doz, 270 bin 664´ü ikinci doz ve üçüncü dozlarla birlikte kentte 845 bin 841 doz aşı yapıldı. Kütahya genelinde aşılama sayısı, 462 bin 365 doza ulaşırken, Bilecik´te ise 193 bin 439 doza çıktı.
3 KENTİN HARİTASI
Öte yandan Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da düşen vaka sayıları, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Haritada kırmızı alanlar, mavi ve yeşile döndü.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-07-14 11:02:15
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