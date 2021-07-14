Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde inceleme Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Gümüş, "Geçen sene kesilen hayvan sayısından yüzde 50 daha fazla kurbanlık hayvanımız hazır"

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, beraberindeki bir ekiple yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban alım satımı ve kesiminin olacağı yerleri denetledi.

Denetim çalışmalarına, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Zekeriya Ar ve Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aycan Bora Kılınç da katıldı. İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, burada yaptığı açıklamada; “Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin de ifade ettiği gibi vatandaşlarımız endişe etmesin, geçen sene kesilen hayvan sayısından yüzde 50 daha fazla kurbanlık hayvanımız hazır. İlgili tebliğ kapsamında vatandaşların sağlıklı biçimde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için gerekli çalışmaların yapıldı ve tedbirler alındı. Kurbanlık hayvan alacak vatandaşlarımız, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait ‘’küpe sorgulama’’ isimli uygulamayı cep telefonuna yükledikten sonra kulak küpe numarası girerek tür, ırk, cinsiyet, yapılan aşılar ile yaş bilgilerini sorgulayarak sağlıklı ve kayıtlı kurbanlık hayvanları güvenle alabileceklerdir. İl merkezi ve ilçelerimizde kurbanlık hayvan satış yeri ile kurban kesim yerlerinde yeterli sayıda resmi veteriner hekimlerin görevlendirildi ve mesai mefhumu gözetmeden kontroller devam edecektir. Şimdiden tüm vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmeleri temenni ediyoruz" diye belirtti.

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