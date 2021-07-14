Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kronik yara tedavisine özel poliklinik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kronik yara tedavisine özel poliklinik

DHA

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kronik yara tedavisine özel poliklinik


Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi'nde, başta şeker hastalığına bağlı olmak üzere gelişen yaraların tedavi edildiği Kronik Yara Bakım Polikliniği hizmete girdi. Başhekim Dr. Yaşar Bildirici, "Servisimize Kütahya, Afyon, Bilecik, Bursa ve Yalova olmak üzere çevre illerden çok sayıda hastamız geliyor" dedi.
Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde oluşturulan Kronik Yara Bakım Polikliniği hizmete girdi. Serviste, başta şeker hastalığına bağlı yaralar olmak üzere tüm hastalıklarla ilgili yaralar nedeniyle uzuv kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Başhekim Dr. Yaşar Bildirici, farklı branşlardan hekimlerin görev aldığı Kronik Yara Bakım Polikliniği´ne çevre illerden çok sayıda hasta geldiğini belirterek, "Vatandaşlarımız için hem hayırlı bir hizmet hem de kaliteli bir sağlık hizmeti verebilecek bir adım. Hasta grubuna farklı branştan hekimlerin birlikte bir kombinasyon ile hizmet verdiği servis olması açısında çok önemli. Hastaların dahili hastalık problemleri olabilir, mesela şeker hastası gibi. Ameliyat veya benzeri süreçler var. Biz bu serviste bütün branşlardan doktor arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Hastalar servise geldikleri andan itibaren dahiliye ve genel cerrahi hekimleri tarafından değerlendiriliyor. Enfeksiyon hastalıkları hekimi tarafından da enfeksiyon açısından değerlendirilip tedavi yaklaşımları başlıyor. Servisimize başta Kütahya, Afyon, Bilecik, Bursa ve Yalova olmak üzere çevre illerden çok sayıda hastamız geliyor" dedi. 
'YILDA 10 BİN KİŞİDE UZUV KAYBI OLUYOR'
Her yıl yaklaşık 10 bin kişinin çeşitli hastalıklar nedeniyle uzuv kaybı yaşadığını söyleyen poliklinik doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Boran Yalçın, "Yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak kronik hastalıklar da artıyor. Türkiye'de yaklaşık 500 bin kadar şeker hastalığına bağlı diyabetik hasta var. Yılda yaklaşık 10 bin kişide uzuv kaybı oluyor. Ünitemizin amacı, hastaların bu duruma gelmeden öncelikli olarak tedavi edilip hem uzuv kaybı yaşanmaması hem de ağrılı durumlardan kurtarmak" diye konuştu. 
Son yıllarda gelişen tedavileri uyguladıklarını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Irmak Kaya ise "Hem dahiliye problemi olan hastaların sorunlarını çözmeye hem de cerrahi açıdan hastaların tedavilerinin yürütülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu ünitede haftalık konseyler düzenliyoruz. Ortopedi uzmanı, kalp damar cerrahı ve plastik cerrahımız da zaman zaman ekibimize iştirak ediyorlar. Hastalar yattığı zaman ekiple birlikte bakarak ne tür bir tedavi uygulayacağımıza karar veriyoruz. Günlük olarak pansumanlar yapılıyor ve yaranın iyileşme süreci takip ediliyor. Son yıllarda yara bakımında gelişen tedavileri de burada uyguluyoruz" dedi.
Tedavi olmak için Kütahya'dan gelen diyabet hastası Murat Şenkal, ayağının kötü durumda olduğunu dile getirerek, "Diyabetten kaynaklı ayak başparmağımın yanındaki parmak kesildi. Birçok hastaneyi gezdim fakat şifa bulamadım. 13 gündür buradayım. Ayağım çok kötüydü ama 13 günde önemli bir mesafe aldık. Ayağım bayağı iyileşti, iyi durumdayım. Burada çalışan personeller çok iyi" diye konuştu. DHA-Sağlık Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN
2021-07-14 12:24:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şifa ve gelir kaynağı sağlayan projede 3’üncü aşamaya gelindi Eskişehir'deki tıbbi ve aromatik bitki bahçelerinde başlatılan çalışmalar olumlu sonuç veriyor Kurulan 62 dekarlık tıbbi bitki bahçesinde 56 tür üzerinde çalışılıyor Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel; "Bizim amacımız özel sektöre rakip olmak değil, onların ufkunu açmak” Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Katar; "Elimizdeki genetik kaynaklardan üretim yapmak isteyenlere vereceğiz" "Orman içindeki vejetasyonu zenginleştirmek ve çiçeklenme dönemini uzatmak için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Şifa ve gelir kaynağı sağlayan projede 3’üncü aşamaya ...
Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde inceleme Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Gümüş, "Geçen sene kesilen hayvan sayısından yüzde 50 daha fazla kurbanlık hayvanımız hazır"
YEREL HABERLER Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde ...
Başkanı Kadir Bıyık, "15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum”
YEREL HABERLER Başkanı Kadir Bıyık, "15 Temmuz şehitlerimizi ...
Berberler bayram tıraşlarına başladı Bakımlı ve tıraşını olmuş şekilde girmek isteyen vatandaşlar berberlerde yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Berberler bayram tıraşlarına başladı Bakımlı ve ...
Sanayi üretiminde yerli hammaddenin önemi ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan; “Acilen yerli hammaddeye geçiş için çözüm yolu belirlenmeli”
YEREL HABERLER Sanayi üretiminde yerli hammaddenin önemi ESMİAD ...
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayılarında düşüş
YEREL HABERLER Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayılarında ...
Tarih Odunpazarı bölgesi yeniden canlandı Yerli ve yabancı turistlerin artması işleri artan esnafı da memnun etti
YEREL HABERLER Tarih Odunpazarı bölgesi yeniden canlandı Yerli ve ...
Bu umarsızlık pahalıya mal olabilirdi Kırmızı ışığı dikkate almayan sürücü etrafına bakarak yoluna devam etti Trafik ihlali araç kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bu umarsızlık pahalıya mal olabilirdi Kırmızı ışığı ...
Kronik Yara Bakım Servisi iyileşmeyen yaralara merhem oluyor Hastalara zamanında müdahale uzuv kayıplarının önüne geçiyor Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Boran Yalçın: “Türkiye’de 1 yılda 10 bin şeker hastası uzuv kaybı yaşıyor” Kütahya’dan gelen şeker hastası Murat Şenkal: “Ayağım çok kötüydü, ancak burada iyileşiyor”
YEREL HABERLER Kronik Yara Bakım Servisi iyileşmeyen yaralara merhem ...
İstinaf mahkemesi, Ayşe Tuba Arslan’ı satırla öldüren eski eş hakkında gerekçeli kararı açıkladı
YEREL HABERLER İstinaf mahkemesi, Ayşe Tuba Arslan’ı satırla öldüren ...
Eşini satırla öldüren katile `canım´ mesajıyla tahrik indirimi
YEREL HABERLER Eşini satırla öldüren katile `canım´ mesajıyla tahrik ...
Tepebaşı ailesi bayramlaştı
YEREL HABERLER Tepebaşı ailesi bayramlaştı
Anadolu Üniversitesi'nde 'Kalite Herkesin İşidir' toplantısı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi'nde 'Kalite Herkesin İşidir' ...
Porsuk Çayı’nda balık ölümleri Su yüzeyine vuran ölü balıklar endişelendirdi
YEREL HABERLER Porsuk Çayı’nda balık ölümleri Su yüzeyine vuran ölü ...
Gazi Selami Pazar’ın mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Gazi Selami Pazar’ın mezuniyet sevinci
Eskişehir ve Kosova karşılıklı yatırım için buluştu ESO Başkanı Kesikbaş: “Kosova hedef ülke pazarı radarımızda”
YEREL HABERLER Eskişehir ve Kosova karşılıklı yatırım için ...
Kosova’nın Ankara Büyükelçisi Dugolli Vali Ayyıldız’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Kosova’nın Ankara Büyükelçisi Dugolli Vali Ayyıldız’ı ...
Başkan Küpeli, “Kaynakların çocukların yetiştirilmesine harcanması büyük bir sosyal dayanışma örneği”
YEREL HABERLER Başkan Küpeli, “Kaynakların çocukların ...
Osmangazi EDAŞ dijitale yaptığı yatırımlarıyla işlerine hız katıyor
YEREL HABERLER Osmangazi EDAŞ dijitale yaptığı yatırımlarıyla ...
ESOGÜ’de yeni lisansüstü programları açılıyor
YEREL HABERLER ESOGÜ’de yeni lisansüstü programları açılıyor
Bu ağaçlara ne oldu? Kanal çevresinde bulunan ağaçların bir yılda yok olması objektiflere böyle yansıdı Geçen yıla göre Sarısu Sulama Kanalı’nın şimdiki hali tedirgin etti
YEREL HABERLER Bu ağaçlara ne oldu? Kanal çevresinde bulunan ...
Müzeler bayramda kapalı olacak
YEREL HABERLER Müzeler bayramda kapalı olacak
Dede ve halasından öğrendiği mesleği taşındığı Eskişehir'de sürdürüyor Özel bidonlarda kurduğu şalgam suyunu bir ay bekletip pazarlarda satıyor
YEREL HABERLER Dede ve halasından öğrendiği mesleği taşındığı ...
Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri Vatandaşlara, "Gıda ile ilgili olumsuzlukla karşılaşınca 174 Alo Gıda hattına ihbar ve şikâyette bulun" çağrısı
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri Vatandaşlara, ...