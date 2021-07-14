Sağlıkçılardan ücretsiz toplu taşımanın kaldırılmasına alkışlı tepki Belediye önüne “Alkışlar bitti zulüm başladı” yazılı siyah çelenk koydular Eskişehir Sağlık Sen Şubesi Başkanı Köksal: “Bir hemşiremiz tramvaya binemediği için aşı ve filyasyon çalışmasına yürüyerek geldi”

Eskişehir’de sağlık çalışanları, pandemi sürecinde büyükşehir belediyesinin sağlıkçılara uyguladığı ücretsiz toplu taşıma hakkını tasarruf gerekçesiyle kaldırmasını alkışlarla protesto etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 30 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan “tasarruf tedbirleri” genelgesini gerekçe göstererek sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanım hakkını kaldırdı. Eskişehir Sağlık Sen Şubesi ve beraberindeki sağlıkçılar, uygulamayı büyükşehir belediye binasının önünde protesto etti. Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal’ın belediye önündeki basın açıklaması sırasında ortaya “alkışlar bitti zulüm başladı” yazılı siyah çelenk koyuldu. Belediyeye tepkili sağlıkçılar pandemi sürecinde kendilerine alkışlarla destek olunmasına gönderme yaparak, toplu taşıma kararını uzun süre alkışladı.



“Sağlık çalışanlarımıza hala devam eden pandemi koşullarında neden destek sağlamıyorsunuz”

Büyükşehir belediyesi önünde basın açıklaması yapan Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, “Pandemi ile birlikte ulaşım konusunda yaptığımız müracaata Cumhurbaşkanlığı kararı ile eş zamanlı olarak olumlu yanıt veren Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz, o gün Eskişehir’in sağlıkçılarına olan sevgisi ve saygısından destek olduğunu dile getirmişti. Geriden kalan 8 Mart’ta, 14 Mart’ta ve bayramlarda şehrimizin her köşesinde, belediye başkanlarımızın bol bol sağlık çalışanlarına minnettarlıkları ile dolu duygusal mesajlarına şahit olduk. Şayet müteşekkir kalma noktasında samimiyseniz, minnettarlığınızı dile getirdiğiniz billboardlarınızda anlattığınız kadar içten seviyorsanız sağlık çalışanlarımızı hala devam eden pandemi koşullarında, aşı çalışmalarında neden onlara bir destek de siz sağlamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.



“Bir hemşiremiz tramvaya binemediği için aşı ve filyasyon çalışmasına yürüyerek geldi”

Devam eden aşılama sürecinde sağlıkçıların sorumluluklarının azalmadığını dile getiren Köksal açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Ülkemizin pek çok yerinde yılbaşına kadar uzatılan sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı için Eskişehir’de neden sağlık çalışanları ücret ödüyor? 8 Temmuz 2021 günü bir hemşire arkadaşımızın Anıtpark durağından tramvaya binemediği için aşı ve filyasyon çalışmasını yapmaya yürüterek gelmek zorunda kalması, bu şehirdeki 880 bin Eskişehirli ile birlikte büyükşehir belediyemizi de üzmüş müdür? İlk günlerde alkışlarla gösterdiğimiz minnettarlığınız bugün sona mı erdi? Milyonlar harcanan heykeller gerekliyken sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanması tasarruf tedbiri mi? Hastaya giden, hastadan gelen ve canını yok sayan Eskişehir’deki 7 bin 500 sağlık çalışanı ve 2 bin sağlık emekçisi, şehrin estetiği için ayrılan birkaç heykelden daha mı değersizdir? 2 heykel fazla olmasını 9 bin 500 sağlık çalışanı incitmeye tercih mi ediyorsunuz?”



“Büyükşehir belediyesini sosyal belediyeciliğe davet ediyoruz”

Büyükşehir belediyesinin pandemi sürecinin başlarında bağımsız olarak karar alıp sağlık çalışanlarına toplu taşımayı ücretsiz hale getirdiğini hatırlatan Hasan Hüseyin Köksal konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Madem ilk günlerde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden bağımsız olarak bizlere destek olmak için sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşımadan faydalanma hakkı sağlandıysa, bugün neden bu hak için kararnameler ve genelgeler engel gösteriliyor? Ücretsiz toplu taşıma ile ulaşım için büyükşehir belediyemize son kez ve güçlü bir sesle haykırıyoruz. Büyükşehir belediyesini ‘sosyal belediyeciliğe’ davet ediyoruz.”

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