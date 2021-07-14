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Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

İHA

Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz’un önemine ve kahramanca yürütülen mücadeleye vurgu yaptığı mesajında Rektör Erdal, “15 Temmuz 2016 gelecek nesiller için vatana, bayrağa, millet iradesine ve geleceğine sahip çıkmanın timsali olmuştur” ifadelerini kullandı.
Üzerinde yaşanılan vatan topraklarından kimsenin canı pahasına vazgeçmeyeceğinin altını çizdiği mesajında Rektör Erdal, şu sözleri kullandı:
“15 Temmuz 2016, millî iradesine daima sahip çıkıp hiçbir suretle esareti kabul etmeyen, aziz milletimizin yazdığı yeni bir dirilişin öyküsüdür. Bu bağlamda 15 Temmuz ruhunu anlamak; Malazgirt’i, Çanakkale’yi, Kutü’l Amare’yi ve nihayet İstiklal Harbi’ni idrak etmekten geçer. Yüce milletimiz, tarihimizin bütün kırılma anlarında olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de Çanakkale ve İstiklal Harbi’nin ruhuyla bir ve birlikte olmuş; dirayetle, cesaretle, imanla, tek yürek olarak gözünü kırpmadan silaha, tanka, helikoptere ve uçağa karşı göğsünü siper edip canından aziz gördüğü topraklara sahip çıkmıştır. Böylelikle üzerinde yaşanılan vatan topraklarından milletimizin canı pahasına vazgeçmeyeceği ve kimsenin millî iradeye rağmen hareket edemeyeceği bütün dünyaya tekrar ilan edilmiştir. Ayrıca bu destansı mücadele toplumsal hafızamızın kurucu değerlerinden biri olma niteliğine bürünmüş ve 15 Temmuz 2016 gelecek nesiller için vatana, bayrağa, millet iradesine ve geleceğine sahip çıkmanın timsali olmuştur. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde, FETÖ mensubu darbeci teröristlere karşı canları pahasına demokrasi ve milli iradeyi savunurken ebediyete irtihal eden tüm kahraman 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, o karanlık gecede millî iradeye sahip çıkan başta gazilerimiz olmak üzere tüm aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.”

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