Gökkuşağı Kafe 10'ncu yaşını kutluyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Gökkuşağı Kafe projesinin 10’uncu kuruluş yılını kutlarken, “Özel gençlerimizin içinde olduğu her iş kendiliğinden güzel oluyor. 10 yaşına giren Gökkuşağı Kafe projemizin özünde de sevgi var” dedi.

Tepebaşı Belediyesi, engelli bireylerin topluma dâhil olması, kendilerini geliştirmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları adına gerçekleştirdiği projeler ile çalışmalarını hayata geçiriyor. Özel bireylerin toplumla bütünleşmesinin amaçlandığı Gökkuşağı Kafe projesi de 10 yılı geride bıraktı. İlki 13 Temmuz 2011 tarihinde faaliyete açılan Gökkuşağı Kafe, 2 farklı merkezde zihinsel yetersizliği bulunan bireyleri toplumla bütünleştirirken bireylerin de özgüven kazanmasını sağlıyor. Zihinsel engelli bireylerin servis yaptığı bir alan olarak hizmet veren Gökkuşağı Kafeler ile bireylerin gelişiminin takip edilebileceği akademik çalışmalara zemin hazırlanıyor. Proje ile bireylerin ailelerinin yaşadığı zorlukların azaltılması noktasında da fayda sağlanıyor. Engelli bireyler ayrıca fotoğraf çekiminden ebruya, halk oyunundan Latin danslarına kadar eğlenceli aktivitelerde bulunma imkânı yakalıyor. Belirli aralıklar ile belediyenin çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlerine de katılan bireyler, her geçen gün kent yaşamında daha etkin bireylere dönüşüyor.

“Gençlerimizin arkasında olduğum için çok mutluyum”

Proje hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Gökkuşağı Kafe sayesinde özel bireylerin birçok avantaj sağladığını ve kendilerini geliştirdiğini vurguladı. Proje ile bugüne kadar yaklaşık 20 öğrencinin istihdam edildiğini kaydeden Başkan Ataç, “Gökkuşağı Kafe projesine başladıktan sonra çok büyük mesafe kat ettik. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimlerin ardından sigortalı ve maaşlı olarak çalışabiliyorlar. Aralarından KPSS'yi kazanarak devlet memuru olanlar var, bunun örneği Türkiye'de çok az. Gençlerimiz, ‘çalışamazlar’ denilen bir ortamda, onlara görev verdiğinizde son derece iyi yaptıklarını ispatladılar. Çalışırlarken ise dikkatleri üst düzeyde, iş ahlakları örnek olacak seviyede. İşlerini son derece iyi yapıyorlar. Gökkuşağı Kafe birçok belediyeye de iyi örnek oldu. Bugün farklı belediyeler de bu projeyi çeşitli isimler ile hayata geçiriyor. Vatandaşlarımız da gençlerimizin nasıl hizmet ettiklerini görüyor ve buranın elçisi gibi gittikleri yerlerde anlatıyor. Bugüne kadar projemiz kapsamında yaklaşık 20 öğrencimiz istihdam edildi. Aldığımız ödüller de bu projenin anlamı açısından çok önemliydi. Gençlerimizi ne kadar sevsek, emek versek az. Onları hayata kazandırmaktan, arkalarında olmaktan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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