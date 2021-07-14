Kosova Büyükelçisinden Eskişehir OSB'ne yapılan ziyarette iş birliği vurgusu

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Kosova’nın Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli ve Kosova Fahri Konsolosu Alihan Karacan’ı ağırladı. Görüşmede Kosova ve Eskişehir arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Eskişehir OSB Müdürlüğünde gerçekleşen görüşmede Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamza Tınas ve Yavuz Ayva ile KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz yer aldı. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Küpeli, Kosova’nın Ankara Büyükelçisi Dugolli’yi Eskişehir OSB’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.



Başkan Küpeli: “İyi ilişkileri ekonomik olarak da taçlandırmak istiyoruz”

Eskişehir OSB’nin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Başkan Küpeli, Eskişehir OSB’nin sağladığı pek çok avantajla cazip bir bölge olduğunu, son yıllarda yatırımcıların yoğun talebiyle karşılaştıklarını aktardı. Türkiye ve Kosova arasındaki iyi ilişkilere değinen Başkan Küpeli, bu ilişkileri ekonomik olarak da taçlandırmak istediklerini, Kosova ve Eskişehir arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ciddi adımların atılması gerektiğini belirtti. Başkan Küpeli Türkiye’nin Organize Sanayi Bölgeleri konusunda çok geniş bir bilgi birikimine sahip olduğunu, bu sanayileşme modelinin Kosova’nın da uygulaması konusunda destek olabileceklerini ifade etti. Küpeli, görüşmede Kosovalı yatırımcıları Eskişehir OSB’ne yatırım yapmaya davet etti.



Dugolli: “Ticari ilişkileri güçlendirmeliyiz”

Kosova’nın Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli ise Eskişehir’in güçlü ve köklü bir sanayi altyapısına sahip olduğunu söyledi. Dugolli, Eskişehir’in ticaret ve sanayide çok tecrübeli olduğunu ve bu deneyimden yararlanmayı arzu ettiklerini dile getirdi. Özellikle Organize Sanayi Bölgesinin işleyiş biçiminden ve buradaki büyük sanayileşmeden etkilendiklerini dile getirdi. Kosova’nın Avrupa Birliğiyle olan anlaşmalar kapsamında sanayi yatırımında önemli fırsatlara sahip olduğunu belirtti. Dugolli Kosova ve Eskişehir arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek istediklerini ifade ederek, Eskişehir ile iş hacmini arttırmak için iş birliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.



Okuldan övgüyle bahsetti

Eskişehir OSB ziyaretinin ardından Başkan Nadir Küpeli, Büyükelçi Ilir Dugolli ve beraberindeki heyet Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek okulda incelemelerde bulundular. Büyükelçi Dugolli, EOSB tarafından yaptırılan ve Eskişehir sanayisine hizmet veren bu okulu görmekten çok memnun olduğunu, etkileyici ve her yönüyle çok gelişmiş böyle bir okulun varlığının Eskişehir sanayisinin büyük bir kazancı olduğunu dile getirdi.

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