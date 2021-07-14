Başkan Ataç, "Türk milleti hiç bir otoriter gücün egemenliğini yok saymasına izin vermeyecektir"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 15 Temmuz 2016’da meydana gelen hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hain darbe girişiminin 5’inci yılında yayınladığı mesajında, Türk Milletinin hiçbir otoriteye karşı boyun eğmeyeceğini vurguladı. Başkan Ataç, mesajının içeriğinde, "15 Temmuz 2016’da, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz tarihi, her zaman demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak anımsanacak. Bu saldırı karşısında tüm siyasi partilerimizin kararlı duruşu, yüce Türk Milleti'nin cumhuriyet ve demokrasimize sahip çıkması, demokrasi dışı girişimin başarılı olmasına engel oldu. Bu süreçte birçok vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz hayatını kaybederken, tarihinde ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nin ve demokrasimizin temsil merkezi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bombalar düştü. Darbelerin karanlık yüzünü defalarca görmüş Türk halkı, siyasi parti ve etnik köken gözetmeksizin bu saldırı karşısında dimdik durdu. Çok iyi bilinmelidir ki, Türk Milleti sivil ya da askeri hiç bir otoriter gücün kendi egemenliğini yok saymasına, laik ve demokratik yönetim şeklinin ortadan kaldırılmasına izin vermeyecektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ Unutulmamalıdır ki; hiçbir güç, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik, beraberlik ve barış içinde yaşama arzusunun önüne geçemez. Bu duygularla darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ulusumuza başsağlığı dileklerimi iletirken, gazilerimize ve halkımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.