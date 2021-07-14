Günyüzü Kayakent Abdülhamit Alptekin Okulu öğrencileri telafi programında

Günyüzü ilçesindeki Kayakent Abdülhamit Alptekin Okulu öğrencileri, 'Telafide ben de varım' programı kapsamında çeşitli etkinliklere katılıyor.

Düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde, ilçenin 1819 rakımlı Arayıt dağına ve Dar Pınarı mesire ve yürüyüş alanına gezi düzenlendi. PTT personeli Öztürk Olçay ve Kur'an kursu öğreticisi Fatma Nur Yıldız, etkinlik kazanımları doğrultusunda öğrencilere bilgi vermek için programda yer aldılar. Çocuklar, çeşitli zekâ oyunları ile eğlenerek ve öğrenerek katılımı sağladı. Sınıf öğretmeni Kübra Tunca tarafından öğrencilere eğlence dışında eğitimler de verildi. Kayakent Abdülhamit Alptekin Okulu öğrencileri 'Telafide biz de varız' diyerek etkinliklere devam ediyor.

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