Anadolu Üniversitesi’nde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” fotoğraf sergisi

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Anadolu Üniversitesi, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

13 Temmuz Salı günü Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın katılımıyla gerçekleştirilen serginin açılışında, Rektör Erdal’ın yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Fatih Temizel ile birlikte Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Selami Sezgin ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ethem Esen de yer aldı.

30 Temmuz tarihine kadar Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi fuaye alanında görülebilecek olan sergiye, dileyen herkes http://ana.do/3mn linkinden de çevrim içi olarak ulaşabiliyor.

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