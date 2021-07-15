Seyir halinde sürücü değiştirmeyi denediler, kaza yaptılar

Eskişehir’de, iddialara göre, minibüs şoförü ile araçtaki yolcunun seyir halindeyken yer değiştirmeye çalışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler mahallesinde bir minibüsün, park halindeki otomobile çarparak devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazaya minibüsteki şoför ile yolcu koltuğundaki kişinin seyir halindeyken yer değiştirmeye çalışmalarının ve direksiyon hakimiyetini kaybetmelerinin neden olduğu iddia edildi.

Kaza sonucu devrilen minibüsteki iki kişi yara almadan kurtuldu.

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