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Açık havuz kent halkını yüzme ile buluşturuyor

İHA

Açık havuz kent halkını yüzme ile buluşturuyor

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi’nde yer alan açık havuz, kent halkına hizmet veriyor. Eskişehirliler, hijyenik ortamda ve uzman eğitmenler eşliğinde yüzmenin keyfini yaşıyor.
Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası Leeds sertifikalı çevreci binası Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri, Su Sporları Merkezi bu yıl da hijyen standartlarına uygun açık havuzu ile kent halkına hizmet vermeye devam ediyor.
Özellikle çocuklara 4 mevsim yüzme sporu ile ilgilenme imkanı tanıyan dünya standartlarındaki merkez, yaz aylarında hizmet veren açık havuzu ile ailelere eğlenceli ve sağlıklı zaman geçirebilme fırsatı sunuyor. Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi Açık Havuzu, ailelerin çocukları ile birlikte güven içinde keyifli zamanlar geçirmelerini sağlıyor. Pandemi önlemleri çerçevesinde, süre sınırlaması ve kişi sayısı sınırlaması eşliğinde hizmet veren tesiste, maske ve sosyal mesafe kuralları da aksatılmıyor.
19, 20 ve 21 Temmuz’da kapalı
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, açık havuzun 19, 20 ve 21 Temmuz’da hizmet vermeyeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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