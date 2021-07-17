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Bu bayram gurbetçilerin talebi yerlileri araçsız bırakacak Gurbetçiler kiralık araç sahiplerinin yüzü güldürdü İşletmeciler yoğunluk nedeniyle talepleri karşılayamıyor

İHA

Bu bayram gurbetçilerin talebi yerlileri araçsız bırakacak Gurbetçiler kiralık araç sahiplerinin yüzü güldürdü İşletmeciler yoğunluk nedeniyle talepleri karşılayamıyor

Yurt dışında yaşayan ve tatil için memleketleri Eskişehir'e gelen gurbetçilerin yoğun talebi sebebi ile kentte neredeyse kiralanacak araç kalmadı.
Korona virüs nedeniyle uzun süredir ana vatanlarına gelemeyen gurbetçiler, ülkeler arasındaki kısıtlamalar kalkınca valizleriyle yurda döndü. Tatil için memleketlerine dönen vatandaşlar, burada kalacağı süre boyunca genellikle kiralık araçlarını tercih ediyorlar. Hem yaz dönemi, hem de kurban bayramı nedeniyle bu talepler daha da artınca Eskişehir’de neredeyse kiralık araç kalmadı. Gurbetçiler yurda gelmeden arayıp rezervasyon yaptırdığı için kiralık araç sahipleri artık günde yüzlerce yeni taleplere cevap veremiyor. Bu ayın 26’sine kadar bu durum devam edeceği belirtilirken, fiyatlarda da artış bekleniyor.

“Ayın 2526’sine kadar kimsede araç gözükmüyor”
Eskişehir'de 13 senedir oto kiralama işiyle uğraşan Hasan Köle, sektördeki bayram yoğunluğunu anlattı. Köle, “Araç kiralamalarda tabi bir yoğunluk var. Bu yoğunluk yaklaşık 1520 gün öncesinden başladı. Şu an biz bayram dolaysıyla talepleri karşılayamıyoruz. Bizim rezervasyonlarımız ayın 26’sine kadar dolu. Diğer meslektaşlarımızda da aynı olduğunu görüyoruz. Görüştüklerimize, duyduklarımıza bakarak Eskişehir’de şu an araç yok. Günü birlik veya 10 günlük, 15 günlük de olsa ayın 2526’sine kadar kimsede araç gözükmüyor” diye konuştu.

Gurbetçiler araçları önceden aldı
Yurt dışından gelen olan vatandaşların daha gelmeden önce rezervasyonları yaptırdıklarını söyleyen Hasan Köle, “Şu anda çok yoğun bir telefon trafiği var. Neredeyse her gün yüzlerce kişi arıyor bizi, ama talep veremiyoruz. Gurbetçiler bizi yaklaşık 1 1 buçuk ay önce arayıp bu tarihlere rezervasyon yaptırdılar. Onlar tabi her sene devamlı tatile geldikleri için araç kiralama konusunda daha bilgililer. O yüzden önceden arayıp rezervasyonları yaptırıyorlar. Onlar her sene geliyorlar zaten. Ama bu sene bir az daha ağırlıklı geldiler. 1 1 buçuk senedir gurbetçi yoğunluğu yoktu. Ayda 12 kişi geliyordu. Ama şu anda gurbetçilerden daha fazla yoğunluk var. Onlar tatile daha hız vermiş durumdalar” dedi.

Fiyat artacak
Araç kiralamanın bedeli hakkında konuşan Köle, geçen seneye göre bu sene pek fiyat farkı olmadığını söyledi. Ancak bundan sonra fiyatlarda artış olacağı belirten Köle, “Şu an talepten dolayı günlük araç yok. Genelde bir haftanın üzerinde araç kiralanıyorlar. 1 hafta, 10 gün, 30 gün, 40 günlük araç kiralıyorlar. Fiyatlarda aslında çok da bir artış yok. Şu an bizim minimum ekonomik B gurubu dediğimiz araçlar günlük 300350 TL. Geçen senede biz bu araçlar 270280 TL’ye verdik. Fiyatlar çok abartılı değil aslında. İstediğimiz yerde değil yani. Bu tarihlerden sonra bu talebe bakarak fiyatlarda daha da artış olacağı gözüküyor” dedi.
Bayramdan sonra da bu hareketliğin devamını bekleyen sektör mensuplarından olan Hasan Köle, “Bayramdan sonra da biz bu hareketliği bekliyoruz. 9’üncü ayın sonuna kadar biz böyle bir hareketlik bekliyoruz” diye aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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