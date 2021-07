Vatandaş bütçesine göre kurbanlık seçiyor 200 kilogramlık buzağıya 6 kişi hisseye girdi Çocukluğundan beri hayvan ticareti yapan Serkan Akdoğan: “Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim”

Eskişehir'de hayvan pazarına gelen bazı vatandaşlar, fiyatlarında artış sebebi ile dini vecibelere uygun, ama daha ucuz olanları tercih ediyorlar. Yaklaşık 220 kilogram gelen kurbanlık buzağıyı 6 kişinin hissesi alması satıcıyı bile şaşırttı.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarlarının yolunu tutan vatandaşlar, bütçelerine göre kurbanlıklarını satın almaya başladı. Büyükbaş hayvan için hisseye giren vatandaşların bazıları, pahalı olmaları sebebi ile fiyata daha uygun olanları tercih ediyor. Eskişehir'deki hayvan pazarında ağırlığı 220 kilogram gelen küçük buzağıya 6 kişi hisseli alması, satıcıyı da şaşırttı.



“O buzağıdan maksimum 90 kilogram et çıkar”

Çocukluğundan beri hayvan ticareti yapan Serkan Akdoğan, daha önce 220 kilogram hayvanın 6 kişinin hisseye girmesine şahit olmadığını belirtti. Vatandaşların hayvan fiyatlarını pahalı bulması dolayısıyla böyle yollara başvurduğunu söyleyen Akdoğan, “220 kilogram olan buzağıya 6 kişi hisseye girdi. Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Kimseye de bir şey diyemiyoruz tabi. Durum vahim. Pandemi nedeniyle gelen yasaklar hepimizi perişan etti. 220 kilogram olan buzağı 7 bin TL’ydi. Fiyatlar pahalı olunca vatandaşlar, çıkacak eti düşünmeden dini vecibe yerine gelsin diye ucuza getirmeye çalışıyor. O buzağıdan maksimum 90 kilogram et çıkar. Ona rağmen 6 kişi girdi hisseye. Şu an en uygun koyun 2 bin TL ama o bile fazla geldiği için insanlar böyle yollara başvuruyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.