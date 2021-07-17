Bayram öncesi tatlı ve kuruyemiş satışı yapan işletmelerde denetim

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde tatlı ve kuruyemiş satışı yapan işletmeleri denetledi.

Bayramlarda tüketimi artan tatlı, pasta, börek, şekerleme, kuruyemiş imalat ve satışı yapan iş yerlerinde kontrollerini artıran ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi adına yoğun çaba gösteriyor. Ekipler, yaptıkları denetlemelerde, işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarını kontrol ediyor. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşların ruhsatlı, kayıtlı işletmelerden alışveriş yapmalarının önemine vurgu yapılarak karşılaşılacak herhangi bir olumsuz durumda ise 444 44 26 numaralı Mavi Masa istek ve şikayet hattından yetkililere ulaşılabileceği belirtildi.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, Kurban Bayramı’nın huzurlu ve sağlıklı bir biçimde geçirilebilmesi için çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

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