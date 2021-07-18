Esnaftan vatandaşlara "et taşırken market poşeti yerine kurban poşeti kullanın" tavsiyesi

Eskişehirli esnaf, vatandaşlara Kurban Bayramı'nda et taşırken market poşeti yerine kurban poşeti kullanmalarını tavsiye etti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların hazırlıkları da sürüyor. Kurban kesiminin ardından parçalanan etlerin taşınmasında kullanılan kurban poşetleri ince market poşetlerine göre daha avantajlı olması açısından önerilirken, vatandaşlar da bu poşetleri tercih ediyor. Eskişehir’de ambalaj malzemeleri satan esnaf Şahin Biçer, fiyatları 1,5 TL’den başlayan ve iki farklı boyutu olan kurban poşetlerine olan ilgiden dolayı memnun olduklarını belirtti. Bu poşetlerin diğerlerine göre daha kullanışlı olduğunu aktaran Biçer, “Kurban poşetlerini bayrama 10 gün kala satmaya başlıyoruz. Fiyatları uygun, tanesi 1,5 TL’den satılıyor. Talep yoğunlaştı, fakat kurban kesimlerinde yetkililer tarafından dağıtıldığı için satışları da çok yerde kalmadı artık. Kendi kurbanını kendi kesecek olan müşterilerimiz hala tercih ediyor. Kurban poşetiyle daha derli toplu oluyor, insanlar etleri bu poşetlerle arabalarına koyuyor, arabaya kan bulaşmıyor. Dağıtırken de bu poşetleri kullanıyorlar. Market poşetleri daha ince olduğu için yırtılmalar olabiliyor. Bu poşetleri tercih etmelerini öneriyoruz. Bu yüzden her sene belli bir talep oluşuyor. Bayrama son günler kala genelde elimizde bu ürünlerden kalmıyor, önceden satın almak lazım” diye konuştu.

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