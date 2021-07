Sıfırlarının fiyatı uçunca vatandaşlar bayramdan önce tamircilere koştu 40 yıllık valiz tamircisi İsmail Filiz: "Sıfır valiz fiyatları artınca talep yoğunlaştı" "Yüzde 100 artış var" “Yeni valiz alırken fiyat değil kaliteye bakmalı”

Tatil hazırlıklarını hızlandıran vatandaşlar, yenisini almak yerine eski valizlerini tamir ettirmek için tamircilere akın etti.

Tatilde yeni bir valiz almak yerine eski valizlerini kullanmayı tercih eden vatandaşlar tamircilere yöneldi. Yaklaşık 40 yıldır Eskişehir'de valiz ve çanta tamirciliği yapan İsmail Filiz, “Hem yaz dönemi hem de 9 günlük bayram tatili nedeniyle millet tatile

gidiyor. Geçen bayram kısıtlama olduğu için bu bayramda insanlar çok daha fazla tatile gidiyor. Tabii şimdi tatile gidileceği için çanta ve valize ihtiyaçları var. Piyasaya bakıyorlar sıfır valizler çok pahalı. Sıfır ve kaliteli valizin fiyatı en az 450500 lira. Ucuza da alabiliyorlar, ancak onlar çok kısa sürede darbe görünce kırılır, yıpranır, bozulur. Dolayısıyla insanlar tatile gitmeden

önce eski valizlerini tamir ettirmek için bize getiriyor. Biz senede yaz başlayınca ve bayramdan önce olmak üzere 23 kere

böyle yoğunluk görüyoruz. Şu anda bayram öncesindeyiz. Dolayısıyla doğal olarak tamir için gelen valiz ve çanta sayısı çok arttı. Son bir haftadır işlerimizde yüzde 100 artış var diyebiliriz. Bu yoğunluk 1 hafta kadar devam eder” diye konuştu.



"Sıfır valiz fiyatları artınca talep yoğunlaştı"

Tamirci İsmail Filiz, piyasada bulunan sıfır valizlerin fiyatı yükselince tamire gelen vatandaş sayısının arttığını belirtti. Filiz, “Eski bayramlarda da yoğunluk olurdu, ancak bu bayram birkaç açıdan farklı ve o yüzden rağbet çok. İlk olarak son bayramlarda insanların dışarıya çıkamaması, tatile gidememesi, ikinci olarak ise piyasadaki sıfır valizlerin fiyatının çok fazla

artmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden insanlar eski valizlerini tamir ettirip kullanıyorlar. Biz de bozulan valizleri atık olmaktan kurtarıp yeniden hayata katıyoruz” dedi.



"Her türlü tamir mümkün"

Valizlerde oluşan zarara göre tamir ücretinin değiştiğini söyleyen Filiz, her türlü tamiri yapabildiğini ve bir valizi atık olmaktan kurtardığını belirtti. Filiz, sözlerine şöyle devam etti:

“Valizlere yapılan darbe sonucunda oluşan her türlü kırık, bozulma durumunu düzetebiliyoruz. Plastik valizleri kaynak yaptırıyoruz. Kumaşlı valizleri ise sıfırdan ürün takarak tamir ediyoruz. Ortalama bir valizin tamiri için 50 lira gibi bir maliyeti var. Ancak bu hiçbir zaman sabit değil. Yapılan tamire göre bu fiyat değişiyor. Şimdi çok darbe görmüş bir valizi tamir için

getirdiği zaman fiyatlar çok fazla çıkar. O zaman da yapmıyoruz. Müşteriye diyoruz ki ‘Gidip yenisini alınız. Çünkü bunun

maliyeti çok olacak’. Ben gerekirse sıfırdan bir valiz bile üretebilirim, ancak burada önemli olan işçi masrafı, takılan ürünün masrafının ne kadar olduğudur. Çünkü 10 liraya bir ayak taktırabiliyorsunuz, 50 liraya da taktırabiliyorsunuz. Ürünün kalitesine göre bu değişiyor.”



“Yeni valiz alırken fiyat değil kaliteye bakmalı”

Yeni bir valiz satın alırken fiyattan önce kaliteye bakılması gerektiğini söyleyen Filiz, sebebini şu şekilde anlattı:

“Yeni bir valiz alırken kesinlikle pahalı da olsa kaliteli olanı tercih edilmeli. Çünkü 100 liraya aldığımız bir valizi 500 lira olan valizle kıyaslayamayız. Valizler arasında fark olmasaydı fiyatlarda da bu kadar değişiklik olmazdı. Dükkâna gidiyorsunuz, ‘Bu valiz çok kaliteli, kırılmaz’ diye size satmaya çalışıyorlar. Bakıyorsunuz, fiyatı 150 lira. 150 liraya aldığınız bir valiz bu piyasada ne kadar kaliteli olabilir ki? Dün bir müşteri geldi. Gelen müşteri yanındaki müşteriye anlatıyor; ‘Usta bana demişti 'git ve o valizden al' diye. Gittim ve baktım. Söylediği valiz 500 liraydı. Almadım. Ama o günden bugüne kadar 10 tane valiz daha almışımdır ve her biri kısa sürede elimde patladı. Tamire getirmek zorunda kaldım. O gün 500 liralık valizi alsaydım bu kadar valiz almak zorunda kalmazdım’. Dolayısıyla ucuza almak yerine kaliteli valiz alalım, bir kere alıp yıllardır kullanalım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.