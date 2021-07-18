Sıfırlarının fiyatı uçunca vatandaşlar bayramdan önce tamircilere koştu 40 yıllık valiz tamircisi İsmail Filiz: "Sıfır valiz fiyatları artınca talep yoğunlaştı" "Yüzde 100 artış var" “Yeni valiz alırken fiyat değil kaliteye bakmalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıfırlarının fiyatı uçunca vatandaşlar bayramdan önce tamircilere koştu 40 yıllık valiz tamircisi İsmail Filiz: "Sıfır valiz fiyatları artınca talep yoğunlaştı" "Yüzde 100 artış var" “Yeni valiz alırken fiyat değil kaliteye bakmalı”

İHA

Tatil hazırlıklarını hızlandıran vatandaşlar, yenisini almak yerine eski valizlerini tamir ettirmek için tamircilere akın etti.

Sıfırlarının fiyatı uçunca vatandaşlar bayramdan önce tamircilere koştu 40 yıllık valiz tamircisi İsmail Filiz: "Sıfır valiz fiyatları artınca talep yoğunlaştı" "Yüzde 100 artış var" “Yeni valiz alırken fiyat değil kaliteye bakmalı”

Tatil hazırlıklarını hızlandıran vatandaşlar, yenisini almak yerine eski valizlerini tamir ettirmek için tamircilere akın etti.
Tatilde yeni bir valiz almak yerine eski valizlerini kullanmayı tercih eden vatandaşlar tamircilere yöneldi. Yaklaşık 40 yıldır Eskişehir'de valiz ve çanta tamirciliği yapan İsmail Filiz, “Hem yaz dönemi hem de 9 günlük bayram tatili nedeniyle millet tatile
gidiyor. Geçen bayram kısıtlama olduğu için bu bayramda insanlar çok daha fazla tatile gidiyor. Tabii şimdi tatile gidileceği için çanta ve valize ihtiyaçları var. Piyasaya bakıyorlar sıfır valizler çok pahalı. Sıfır ve kaliteli valizin fiyatı en az 450500 lira. Ucuza da alabiliyorlar, ancak onlar çok kısa sürede darbe görünce kırılır, yıpranır, bozulur. Dolayısıyla insanlar tatile gitmeden
önce eski valizlerini tamir ettirmek için bize getiriyor. Biz senede yaz başlayınca ve bayramdan önce olmak üzere 23 kere
böyle yoğunluk görüyoruz. Şu anda bayram öncesindeyiz. Dolayısıyla doğal olarak tamir için gelen valiz ve çanta sayısı çok arttı. Son bir haftadır işlerimizde yüzde 100 artış var diyebiliriz. Bu yoğunluk 1 hafta kadar devam eder” diye konuştu.

"Sıfır valiz fiyatları artınca talep yoğunlaştı"
Tamirci İsmail Filiz, piyasada bulunan sıfır valizlerin fiyatı yükselince tamire gelen vatandaş sayısının arttığını belirtti. Filiz, “Eski bayramlarda da yoğunluk olurdu, ancak bu bayram birkaç açıdan farklı ve o yüzden rağbet çok. İlk olarak son bayramlarda insanların dışarıya çıkamaması, tatile gidememesi, ikinci olarak ise piyasadaki sıfır valizlerin fiyatının çok fazla
artmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden insanlar eski valizlerini tamir ettirip kullanıyorlar. Biz de bozulan valizleri atık olmaktan kurtarıp yeniden hayata katıyoruz” dedi.

"Her türlü tamir mümkün"
Valizlerde oluşan zarara göre tamir ücretinin değiştiğini söyleyen Filiz, her türlü tamiri yapabildiğini ve bir valizi atık olmaktan kurtardığını belirtti. Filiz, sözlerine şöyle devam etti:
“Valizlere yapılan darbe sonucunda oluşan her türlü kırık, bozulma durumunu düzetebiliyoruz. Plastik valizleri kaynak yaptırıyoruz. Kumaşlı valizleri ise sıfırdan ürün takarak tamir ediyoruz. Ortalama bir valizin tamiri için 50 lira gibi bir maliyeti var. Ancak bu hiçbir zaman sabit değil. Yapılan tamire göre bu fiyat değişiyor. Şimdi çok darbe görmüş bir valizi tamir için
getirdiği zaman fiyatlar çok fazla çıkar. O zaman da yapmıyoruz. Müşteriye diyoruz ki ‘Gidip yenisini alınız. Çünkü bunun
maliyeti çok olacak’. Ben gerekirse sıfırdan bir valiz bile üretebilirim, ancak burada önemli olan işçi masrafı, takılan ürünün masrafının ne kadar olduğudur. Çünkü 10 liraya bir ayak taktırabiliyorsunuz, 50 liraya da taktırabiliyorsunuz. Ürünün kalitesine göre bu değişiyor.”

“Yeni valiz alırken fiyat değil kaliteye bakmalı”
Yeni bir valiz satın alırken fiyattan önce kaliteye bakılması gerektiğini söyleyen Filiz, sebebini şu şekilde anlattı:
“Yeni bir valiz alırken kesinlikle pahalı da olsa kaliteli olanı tercih edilmeli. Çünkü 100 liraya aldığımız bir valizi 500 lira olan valizle kıyaslayamayız. Valizler arasında fark olmasaydı fiyatlarda da bu kadar değişiklik olmazdı. Dükkâna gidiyorsunuz, ‘Bu valiz çok kaliteli, kırılmaz’ diye size satmaya çalışıyorlar. Bakıyorsunuz, fiyatı 150 lira. 150 liraya aldığınız bir valiz bu piyasada ne kadar kaliteli olabilir ki? Dün bir müşteri geldi. Gelen müşteri yanındaki müşteriye anlatıyor; ‘Usta bana demişti 'git ve o valizden al' diye. Gittim ve baktım. Söylediği valiz 500 liraydı. Almadım. Ama o günden bugüne kadar 10 tane valiz daha almışımdır ve her biri kısa sürede elimde patladı. Tamire getirmek zorunda kaldım. O gün 500 liralık valizi alsaydım bu kadar valiz almak zorunda kalmazdım’. Dolayısıyla ucuza almak yerine kaliteli valiz alalım, bir kere alıp yıllardır kullanalım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ev baklavasını tercih edenler pazar alışverişinde
YEREL HABERLER Ev baklavasını tercih edenler pazar alışverişinde
Esnaftan vatandaşlara "et taşırken market poşeti yerine kurban poşeti kullanın" tavsiyesi
YEREL HABERLER Esnaftan vatandaşlara "et taşırken market poşeti ...
Eskişehir’in örnek projesine ödül
YEREL HABERLER Eskişehir’in örnek projesine ödül
15 dönümlük buğday dakikalar içinde küle döndü Civardaki dumanı gören çiftçiler alevlere müdahale etmek için kepçe ve traktörlerle yardıma koştu Komşu tarla sahipleri alevlerin kendi bahçesine sıçramaması için kovalarla su döktü Buğday tarlasının yanma anı havadan görüntülendi Yanan tarla sahibi İsa Aydemir: “Yangının nasıl çıktığını anlayamadık"
YEREL HABERLER 15 dönümlük buğday dakikalar içinde küle ...
Bayram öncesi tatlı ve kuruyemiş satışı yapan işletmelerde denetim
YEREL HABERLER Bayram öncesi tatlı ve kuruyemiş satışı yapan ...
Eskişehir’de 2. dozda 300 bin sınırını aştı
YEREL HABERLER Eskişehir’de 2. dozda 300 bin sınırını aştı
71 Evler’de halkın semt pazarı isyanı "Belediye kur'a çekerek pazarcılara yerlerini dağıttı, ancak Pazarcılar Odası esnafı tehditle tezgâhların açılmasını engelledi" iddiası İki yıl aradan sonra kurulacak pazar yerine gittiler, tezgah açması engellenen pazarcıları kamyonlarının içinde gördüler Gerginlik üzerine pazar yerine Çevik Kuvvet polisi geldi, Eskişehir Pazarcılar Odası yetkililerinin olduğu iddia edilen resmi plakalı bir araç ise kalabalığın ilerlediğini görünce kaçarcasına uzaklaştı
YEREL HABERLER 71 Evler’de halkın semt pazarı isyanı "Belediye kur'a ...
39 derece hava sıcaklığını umursamadan saatlerce baklava kuyruğunda beklediler Aynı baklavacı, aynı kuyruk
YEREL HABERLER 39 derece hava sıcaklığını umursamadan saatlerce ...
Başkan Bozkurt, "Kazasız belasız bir bayram diliyorum"
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt, "Kazasız belasız bir bayram ...
Vatandaş bütçesine göre kurbanlık seçiyor 200 kilogramlık buzağıya 6 kişi hisseye girdi Çocukluğundan beri hayvan ticareti yapan Serkan Akdoğan: “Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim”
YEREL HABERLER Vatandaş bütçesine göre kurbanlık seçiyor 200 ...
Üniversite öğrencileri, 6 yılda 11 İHA ve 3 dron tasarladı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri, 6 yılda 11 İHA ve 3 dron ...
Eskişehir’de otobüs terminali ve tren garında bayram hareketliliği yaşanıyor 9 günlük tatil otobüs ve trenleri doldurdu
YEREL HABERLER Eskişehir’de otobüs terminali ve tren garında bayram ...
Etil alkolden yapılan içkiyi iş yerinde satamadan yakalandı Şüphelinin itirafı ile Hayvan Severler Derneği’nde de kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Etil alkolden yapılan içkiyi iş yerinde satamadan ...
Bu bayram gurbetçilerin talebi yerlileri araçsız bırakacak Gurbetçiler kiralık araç sahiplerinin yüzü güldürdü İşletmeciler yoğunluk nedeniyle talepleri karşılayamıyor
YEREL HABERLER Bu bayram gurbetçilerin talebi yerlileri araçsız ...
Jandarma ekipleri ‘Temsili Askerlik Uygulaması’ gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri ‘Temsili Askerlik Uygulaması’ ...
Jandarma ekipleri boğuma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri boğuma olaylarına karşı ...
Eskişehir’de çalınan köpek Ankara’da bulundu
YEREL HABERLER Eskişehir’de çalınan köpek Ankara’da bulundu
Tarihi eserlere alıcı ararken yakalandılar
YEREL HABERLER Tarihi eserlere alıcı ararken yakalandılar
Güpegündüz gerçekleşen hırsızlık kameralara böyle yansıdı Tatlıcı dükkânını girdi, sahibinin paspas kovasına su doldurmak için arkaya geçmesini fırsat bilip cep telefonunu alarak kayıplara karıştı İşletmeci Tuğrul Önaçan; "Muhtemelen bizi takip etti ve 30 saniyelik bir boşluktan faydalanarak iş yerimizde hırsızlık yaptı" "Telefonumun içinde iş yerinden önemli faturalar, e-postalar ve aile fotoğraflarım vardı, her şey gitti"
YEREL HABERLER Güpegündüz gerçekleşen hırsızlık kameralara böyle ...
Yerli ve milli ekmeklik buğday çeşitleri için Tarla Günü
YEREL HABERLER Yerli ve milli ekmeklik buğday çeşitleri için Tarla ...
Uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram bonzai ele ...
Eskişehir´deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir´deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Beylikova’da 15 Temmuz mevlidi okutuldu
YEREL HABERLER Beylikova’da 15 Temmuz mevlidi okutuldu
“Kız Kardeşim Projesi” üyeleri buluştu Kadın üreticileri mentorlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER “Kız Kardeşim Projesi” üyeleri buluştu Kadın ...