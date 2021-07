Otomobille çarpışan motosikletteki 2 arkadaş yaralandı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, kavşakta otomobil ile çarpışan plakasız motosikletteki sürücü Eren Ö. (28) ile arkasında oturan arkadaşı Yakup Can Ç. (25), yaralandı.

Kaza, gece yarısı Atatürk Bulvarı Akarbaşı kavşağında meydana geldi. İsmail A. (38) yönetimindeki 26 T 0101 plakalı otomobil ile Eren Ö.´nün kullandığı plakasız olan motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Eren Ö. ile arkasındaki arkadaşı Yakup Can Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Eren Ö. Şehir Hastanesi'ne, Yakup Can Ç. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü İsmail A. da ifadesi için polis merkezine götürüldü. Yakup Can Ç.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-07-18 15:26:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.