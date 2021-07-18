Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge: "Kurban etlerini en az 24 saat dinlendirdikten veya marine ederek 8 saat beklettikten sonra tüketin"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge: "Kurban etlerini en az 24 saat dinlendirdikten veya marine ederek 8 saat beklettikten sonra tüketin"

İHA

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge: "Kurban etlerini en az 24 saat dinlendirdikten veya marine ederek 8 saat beklettikten sonra tüketin"

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, kurban etlerinin kesildikten sonra hemen tüketilmemesi gerektiğini belirterek, "Buzdolabında birkaç gün (en az 24 saat) dinlendirilmeli veya marine edilerek buzdolabında en az 8 saat bekletildikten sonra tüketilmelidir” dedi.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında bayramda bir araya gelecek olan vatandaşlara tedbirlere dikkat etmeleri hususunda uyarılarda bulundu. Bilge, “Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin yaşandığı, toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, günlerdir. Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bu bayramda da sevdiklerimizle bir araya gelirken kesinlikle tedbirleri elden bırakmamalıyız. Bayramı, kendimize ve sevdiklerimize zarar veren hale getirmemeliyiz. Bu bayram da büyüklerimizin ellilerini öpmeyip birbirimize sarılmadığımız son bayram olacak. İnanç, kararlılık ve sabırla bu günleri geride bırakacağız. Başta salgınla mücadelenin en ön safında yer alan kahraman sağlık çalışanlarımız olmak üzere, şifa bekleyen hastalarımızın, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutlar, birliğimiz ve kardeşliğimizin daim olduğu, sevdiklerimizle bir arada geçireceğimiz sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar diliyorum” dedi.
Prof. Dr. Uğur Bilge, bayramda beslenme konusunda da uyarılarda bulundu. Bilge, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde hayatın her döneminde yeterli ve dengeli beslenmenin en önemli faktörlerden biri olduğunu belirterek, “Bayram günü ülke genelinde bayram namazı sonrası kurbanlıklar kesilmeye başlanır ve yeni kesilmiş hayvanın eti hemen tüketilmek üzere kavrulur. Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Özellikle yeni kesilmiş hayvanın etinde rigor motris (ölüm sertliği) olur ve etteki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle kurban etleri kesildikten sonra hemen tüketilmemeli, buzdolabında birkaç gün (en az 24 saat) dinlendirilmeli veya marine edilerek buzdolabında en az 8 saat bekletildikten sonra tüketilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Haşlama ve ızgara yöntemini seçin”
Prof. Dr. Uğur Bilge, kesilen kurbanın etlerinin pişirilmesi konusunda da tavsiyelerde bulundu. Kırmızı etin içerdiği proteine değinen Bilge, “Etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan kaçınılmalıdır. Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir. Özellikle kuyruk yağı veya tereyağının et yemeklerinde kullanılmasından kaçınılmalıdır. Kurban Bayramının geleneksel yemeği kavurmanın içine tereyağı veya kuyruk/iç yağı eklemeden, kendi suyunda, kısık ateşte pişirme yapılmalıdır. Etler ızgarada pişirilirken, etle ateş arasındaki uzaklık (en az 15 cm) eti yakmayacak ve kömürleşme sağlamayacak şekilde ayarlanmalıdır. Çok yüksek ısıda, uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli "kanserojen maddelerin" oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemelidir. Yüksek ateş yüzeydeki proteinleri birdenbire katılaştırır ve ısı etin iç kısmına ulaşamaz. Bu nedenle etlerin iç sıcaklığı en az 75 C olmalıdır. Çok yüksek ısı, etin dış yüzeyinin yanmasına ve su kaybının fazla olmasına yol açarak besin öğesi kaybını artırır. Kırmızı et iyi kalite hayvansal proteinin yanı sıra, demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ile B12, B6, B1 ve A vitaminleri içermektedir. Etler, C ve E vitaminini içermezler. Bu nedenle etlerin mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında C vitamininden zengin sebze ve salata tüketilmesi oldukça önemlidir. Sebzelerde bulunan C vitamini, ette bulunan demirin emilimini arttırır. Kavurma ve kırmızı et öğle öğününde tüketilmeli, akşam öğününde ise sindirimi kolay olan sebze, kuru baklagiller gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edilmelidir. Etlerin yanında rafine edilmiş pilav/makarna yerine bulgur/esmer pirinç; asitli/gazlı içecekler yerine ayran/yoğurt/cacık tüketilmelidir. Ekmek olarak beyaz undan yapılmış somun ekmek, lavaş, yufka, bazlama yerine tam buğday, tam tahıllı ekmek veya tam çavdar ekmeği tercih edilmelidir. Bayram ziyaretlerinde; meyve suları yerine açık çay/bitki çayları; hamur tatlıları/çikolata yerine sütlü tatlılar/meyveler tercih edilmelidir. Tükettiğimiz besinlerin sindirim ve emiliminin gerçekleşebilmesi için günlük (22,5 litre) su tüketimine dikkat edilmelidir” dedi.

“Eti saklama koşullarına dikkat edin”
Etin kolaylıkla bozulabildiğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, uzun süre bozulmadan nasıl saklanacağını da anlattı. Bilge, “Kesilen etlerin korunması ve saklanması insan sağlığı açısından çok önemlidir. Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılmalı ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Etler buzdolabında 2 santigrat derecede 12 hafta, derin dondurucuda ise 18 santigrat derecede 36 ay saklanabilmektedir. Etler kolaylıkla bozulabilen potansiyel riskli besinlerdir. Bu yüzden etlerin, "oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil", yine buzdolabının alt bölmesinde çözünmesi sağlanmalıdır. Derin dondurucuda saklanan etin buzdolabının sebzelik kısmının üstüne konularak çözünmesi beklenebilir. Etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözünmesi bazı mikroorganizmalar için üreme ortamı oluşturur. Etin çabuk çözünmesi amacıyla uygulanan kalorifer, soba üzerinde çözünme, oda sıcaklığında bekletme gibi yöntemler, insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçları da beraberinde getirmektedir. Çözünen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır. Kurban Bayramı’nda da ısrarlı ikramlara karşı dikkatli olmalı sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermeli, her gün düzenli fiziksel aktivite/yürüyüş yapmaya dikkat etmeliyiz” diyerek tavsiyelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 arkadaş yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletteki 2 arkadaş ...
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 derece üzerinde Eskişehir’in bazı ilçeleri 43 dereceyi görecek
YEREL HABERLER Sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 derece ...
Aşçılar Derneği’nden Başkan Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Aşçılar Derneği’nden Başkan Ataç’a ziyaret
Motosiklet ile taksi çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile taksi çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı
Besicilerden "kurbanlık alırken dişlerine dikkat edin" uyarısı
YEREL HABERLER Besicilerden "kurbanlık alırken dişlerine dikkat ...
Bayram yoğunluğu pandemi kurallarını unutturdu
YEREL HABERLER Bayram yoğunluğu pandemi kurallarını unutturdu
Genç kadın muhtar tüm mahallelinin sevgisini kazandı Fatih Mahallesi Muhtarı Eda Yıldırım: “Mahallemizin eksikliklerini belirleyip o yönde çalıştık” “Kadınlarımız evlerinde oturmak yerine bu işlere yönelsin”
YEREL HABERLER Genç kadın muhtar tüm mahallelinin sevgisini ...
Sıfırlarının fiyatı uçunca vatandaşlar bayramdan önce tamircilere koştu 40 yıllık valiz tamircisi İsmail Filiz: "Sıfır valiz fiyatları artınca talep yoğunlaştı" "Yüzde 100 artış var" “Yeni valiz alırken fiyat değil kaliteye bakmalı”
YEREL HABERLER Sıfırlarının fiyatı uçunca vatandaşlar bayramdan önce ...
Ev baklavasını tercih edenler pazar alışverişinde
YEREL HABERLER Ev baklavasını tercih edenler pazar alışverişinde
Esnaftan vatandaşlara "et taşırken market poşeti yerine kurban poşeti kullanın" tavsiyesi
YEREL HABERLER Esnaftan vatandaşlara "et taşırken market poşeti ...
Eskişehir’in örnek projesine ödül
YEREL HABERLER Eskişehir’in örnek projesine ödül
15 dönümlük buğday dakikalar içinde küle döndü Civardaki dumanı gören çiftçiler alevlere müdahale etmek için kepçe ve traktörlerle yardıma koştu Komşu tarla sahipleri alevlerin kendi bahçesine sıçramaması için kovalarla su döktü Buğday tarlasının yanma anı havadan görüntülendi Yanan tarla sahibi İsa Aydemir: “Yangının nasıl çıktığını anlayamadık"
YEREL HABERLER 15 dönümlük buğday dakikalar içinde küle ...
Bayram öncesi tatlı ve kuruyemiş satışı yapan işletmelerde denetim
YEREL HABERLER Bayram öncesi tatlı ve kuruyemiş satışı yapan ...
Eskişehir’de 2. dozda 300 bin sınırını aştı
YEREL HABERLER Eskişehir’de 2. dozda 300 bin sınırını aştı
71 Evler’de halkın semt pazarı isyanı "Belediye kur'a çekerek pazarcılara yerlerini dağıttı, ancak Pazarcılar Odası esnafı tehditle tezgâhların açılmasını engelledi" iddiası İki yıl aradan sonra kurulacak pazar yerine gittiler, tezgah açması engellenen pazarcıları kamyonlarının içinde gördüler Gerginlik üzerine pazar yerine Çevik Kuvvet polisi geldi, Eskişehir Pazarcılar Odası yetkililerinin olduğu iddia edilen resmi plakalı bir araç ise kalabalığın ilerlediğini görünce kaçarcasına uzaklaştı
YEREL HABERLER 71 Evler’de halkın semt pazarı isyanı "Belediye kur'a ...
39 derece hava sıcaklığını umursamadan saatlerce baklava kuyruğunda beklediler Aynı baklavacı, aynı kuyruk
YEREL HABERLER 39 derece hava sıcaklığını umursamadan saatlerce ...
Başkan Bozkurt, "Kazasız belasız bir bayram diliyorum"
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt, "Kazasız belasız bir bayram ...
Vatandaş bütçesine göre kurbanlık seçiyor 200 kilogramlık buzağıya 6 kişi hisseye girdi Çocukluğundan beri hayvan ticareti yapan Serkan Akdoğan: “Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim”
YEREL HABERLER Vatandaş bütçesine göre kurbanlık seçiyor 200 ...
Üniversite öğrencileri, 6 yılda 11 İHA ve 3 dron tasarladı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri, 6 yılda 11 İHA ve 3 dron ...
Eskişehir’de otobüs terminali ve tren garında bayram hareketliliği yaşanıyor 9 günlük tatil otobüs ve trenleri doldurdu
YEREL HABERLER Eskişehir’de otobüs terminali ve tren garında bayram ...
Etil alkolden yapılan içkiyi iş yerinde satamadan yakalandı Şüphelinin itirafı ile Hayvan Severler Derneği’nde de kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Etil alkolden yapılan içkiyi iş yerinde satamadan ...
Bu bayram gurbetçilerin talebi yerlileri araçsız bırakacak Gurbetçiler kiralık araç sahiplerinin yüzü güldürdü İşletmeciler yoğunluk nedeniyle talepleri karşılayamıyor
YEREL HABERLER Bu bayram gurbetçilerin talebi yerlileri araçsız ...
Jandarma ekipleri ‘Temsili Askerlik Uygulaması’ gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri ‘Temsili Askerlik Uygulaması’ ...
Jandarma ekipleri boğuma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri boğuma olaylarına karşı ...