Başkan Ataç’tan Kurban Bayramı mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında bayramların kırgınlıkların giderildiği, barış, hoşgörü, yardımlaşma gibi değerlerin hayata geçirildiği önemli günler olduğuna dikkat çeken Başkan Ataç, “Ulusal bayramlarımız gibi dini bayramlarımız da milletimiz için çok büyük önem taşıyor. Öte yandan pandemi, işsizlik ve enflasyon vatandaşlarımızı kuşatmış durumda. İçinde bulunduğumuz olumsuz ekonomik koşullarda yardımlaşmaya her zamankinden çok ihtiyacımız var. Kurban Bayramı’nda olanağı olan her vatandaşımızın geçim sıkıntısı çeken, zor durumdaki yurttaşlarımızın yanında olması, sıkıntılarını aşmada destek olması gerekir. Pandeminin gölgesi altında da olsa huzur içinde geçireceğimiz bu Kurban Bayramı, kırgınlıkların giderilebilmesi, barış, hoşgörü, yardımlaşma gibi değerlerin hayata geçirilebilmesi için önemli bir fırsat. Diliyorum ki bu bayram mutlu, sağlıklı ve barış dolu günleri de beraberinde getirir. Bu duygu ve düşünceler ile tüm hemşerilerime mutlu bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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