Sivrihisar turizmle yükseliyor

Tarihi ve turistik mekanları açısından Eskişehir’in önemli ilçelerinden olan Sivrihisar’da bazı mekanlar bayramın birinci günü kapalı olacakken diğer günler hizmet vermeye devam edecek.

Yurt içinden ve yurt dışından tatili fırsat bilen turistlerin tercihi Sivrihisar oluyor. Tarihi turistik alanları, müzeleri, dizi ve filmlere konu olan muhteşem atmosferi ile turizmin başkenti haline gelen Sivrihisar yoğun bir şekilde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Özellikle hafta sonlarında akın akın ziyaretçilerin ve turların mesken tuttuğu Sivrihisar’da, misafirler dolu dolu bir gün geçiriyorlar. Türkiye’nin ilk Uygulamalı Kilim Müzesi, 850 Yıllık Tarihi Ulu Camisi, Türkiye’nin ilk Açık Hava Heykel Müzesi, Zaimağa Konağı, Nasreddin Hoca Kültür Evi, Tarihi Saat Kulesi ve Seyir Terası, Ermeni Kilisesi, Pessinus Antik Kenti, Balık Damı gibi alanlarda zamanlarını keyifle geçiren, ilçenin yöresel lezzetlerine hayran kalan yerli ve yabancı turistler Sivrihisar’ın muhteşem ve eşsiz güzellikleri ile güzel bir gün geçiriyorlar. Sivrihisar’ın tarihi turistik alanlarında bulunan Kilim Müzesi, Zaimağa Konağı ve Nasreddin Hoca Kültür Evi bayramın 1’inci günü ziyaretçilere kapalı olacakken, diğer günlerde misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

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