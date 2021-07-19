2 bin 408 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, sokakta uyuşturucu madde sattığı tespit edilerek yakalanan ve çantasında 2 bin 408 uyuşturucu hap ele geçirilen U.B., mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen U.B.´yi takibe aldı. Bir süre izlenen U.B., Kurtuluş Mahallesi´nde yakalanarak gözaltına alındı. Çantasında yapılan aramada, 2 bin 408 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen U.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-07-19 10:47:20



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