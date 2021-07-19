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İnce: “Hedefimiz özellikle ölümlü kazaları sıfırlamak” İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den trafik denetimleri ile ilgili önemli açıklama: “226 bin 586 personelimiz bilfiil yollarda olacak”

İHA

İnce: “Hedefimiz özellikle ölümlü kazaları sıfırlamak” İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den trafik denetimleri ile ilgili önemli açıklama: “226 bin 586 personelimiz bilfiil yollarda olacak”

Eskişehir’e bir dizi incelemelerde bulunmak üzere gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı arifesinde güvenlik amaçlı yapılan trafik denetimlerine değinerek, "226 bin 586 personelimiz bilfiil yollarda olacak, hedefimiz özellikle ölümlü kazaları sıfırlamak" dedi.
İnce EskişehirAnkara Karayolu üzerindeki trafik uygulama noktasında Kurban Bayramı arifesinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerine katıldı. Eskişehir’e karayoluyla gelen İnce’yi, Vali Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy karşıladı. Polis ve jandarma ile bayramlaşan İnce, kontrolleri yerinde inceledi. Denetimler hakkında bilgi alan İnce, durdurulan araçlardaki çocuklara oyuncak ve ailelerine hediyeler dağıttı. Kontroller esnasında araçların sürücüleri ve yolcularıyla sohbet eden İnce, trafikte uyulması gereken kurallar konusunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu. İnce, kontrollerin ardından açıklamalarda bulundu.

“226 bin 586 personelimiz bilfiil yollarda olacak”
EskişehirAnkara Karayolu denetim noktasındaki kontrollerin ardından yaptığı açıklamada, bayram tatili için 13 günlük tedbir planı uyguladıklarına değinen İnce, “İçişleri Bakanlığı olarak her bayram olduğu gibi bu bayramda da birtakım tedbirler aldık. Bu tedbirleri genelge haline getirerek Sayın bakanımız Süleyman Soylu’nun imzasıyla da tüm valiliklerimize tedbirlerin uygulanması amacıyla genelgelerimizi gönderdik. Bakanlığın üst düzey yetkilileri olarak, uygulamaların nasıl gittiğini ve tedbirlerin amacına ulaşıp ulaşmadığını yerinde görmek amacıyla yollara düştük. Vatandaşlarımızla ve tedbirleri uygulayan görevlilerimizle bayramlaşıp uygulamaları yerinde görmüş oluyoruz. Bu kapsamda 13 günlük tedbir planı uyguladık. Sizlerin de bildiği gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün de bayramla birleşmesiyle tatil süreci başlamış oldu. Bu süreci kapsayacak şekilde tedbirlerimizi en üst düzeyde tutmaya çalıştık. Bu kapsamda toplamda 120 bin 372 ekibimiz görev başında olacak. Yine 226 bin 586 personelimiz de bilfiil görevde, sahada ve yollarda olacak. 45 tane başmüfettişimiz sivil denetim yapacak, tedbirlerin nasıl uygulandığını yerinde denetleyecekler. Otobüslerde sivil denetimler gerçekleştireceğiz. Daha önceki bayramlarda da bunları uyguluyorduk ve çok amacına uygun denetimlerdi bunlar. Bunları aynı şekilde devam ettiriyoruz. Havadan denetimler, çok sonuç getirici denetimler oluyor. Bu bayramda da sayısını arttırarak devam ettiriyoruz. Helikopter ve dronelarla havadan denetimlerimiz şu anda da devam ediyor. Maket araç uygulamalarımız var. Maket araç ve maket personellerimizle yollarda denetimleri devam ettiriyoruz” diye konuştu.

“Ölümlü kazaları sıfırlamak hedefiyle çalışıyoruz”
En önemli hedeflerinin ölümlü trafik kazalarını sıfırlamak olduğuna dikkat çeken İnce, “Hedefimiz bütün kazaları ve özellikle de ölümlü kazaları sıfırlamak hedefiyle, vizyon sıfır hedefiyle çalışıyoruz. Trafikte, strateji belgemiz de ve trafik eylem planımız, hedeflerimiz arasında en başta geliyor. Tek amacımız bu konularda özellikle bayram günlerinde ve diğer günleri de kapsayacak şekilde trafikteki kazaları en aza indirip sıfırlamak. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bu sene de bir kampanya başlattık. ‘Yol ver hayata’ şeklinde bir kampanyamız var. Yine; ‘Dikkatiniz ile yol ver hayata’, ‘kemerinle yol ver hayata’, ‘kaskınla yol ver hayata’ ve ‘sabrınla yol ver hayata’ diyoruz” şeklinde konuştu.

“Çözüm tamamen kendimizden kaynaklanıyor”
Trafikte sürücülerin kurallara uyduğu takdirde ölümlü ve yaralanmalı kazaların kolaylıkla önüne geçilebileceğini aktaran İnce, “Sonuç olarak şunu belirtmek gerekirse, trafik kazalarını, kazalarda ki ölümleri ve yaralamaları en aza indirme şansına sahibiz, yeter ki isteyelim. Çözüm tamamen kendimizden kaynaklanıyor. Kuralları uygularsak, tedbirleri kendimiz alırsak, yolda hız yapmazsak, emniyet kemerimizi takarsak, sabırlı ve dikkatli olursak, motosiklet kullanırken kaskımızı takarsak ve araç kullanırken cep telefonu kullanmazsak istediğimiz bu sonuçları en kısa sürede elde edebiliriz diye değerlendiriyoruz. Biz necip bir milletin kadim bir medeniyetin torunlarıyız. Bunları hatırlatmak amacıyla bizler de bu kampanyaları yürütüyoruz. İnşallah o günleri en kısa sürede hep birlikte görürüz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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