Okul duvarını renklendirdi

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü öğrencisi Ahmet Ay’ın Samsun’da bir ilköğretim okul duvarına çizdiği resimler öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Bahçe duvarına çizilen resimler Adatepe İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü ile Vezirköprü ilçe Jandarma Komutanlığının ortaklaşa düzenlediği etkinlik ile renklendirildi. Telafi eğitimi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler boyama etkinliğinin yanı sıra temel güvenlik kuralları konusunda da bilgilendirildi. Eğitim öğretim gördükleri okullarının duvarına el izlerini bırakan öğrenciler arkadaşları ile birlikte okullarını güzelleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

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