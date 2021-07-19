Gölet kenarında bataklığa saplandı, 4 saatte kurtarıldı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Günyüzü ilçesinde, gölet kenarında kuzeniyle iddiaya göre alkol aldıktan sonra bataklığa düşen N.Ö., saplandığı yerden jandarma ve AFAD ekiplerince 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Günyüzü ilçesinde yaşayan kuzenler A.Ö. ve N.Ö., gece yarısı, iddiaya göre alkol almak için Kavuncu Mahallesi´ndeki gölet kenarına gitti. Günyüzü Jandarma Komutanlığı devriye ekibi, gölet kenarında gezerken A.Ö.´yü fark ederek, kimlik kontrolü yaptı. A.Ö., kuzeni N.Ö.´nün kısa süre önce yanından ayrıldığını ve geri dönmediğini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri de arama çalışmalarına başladı. Bunun üzerine N.Ö.´nün, gölet kenarındaki bataklığa düşerek, saplanıp, kaldığı belirlendi. Ekiplerin bataklıktan 4 saatlik çalışma sonucu çıkardığı N.Ö., Günyüzü Devlet Hastanesi´ne götürülürken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Günyüzü
2021-07-19 17:27:12
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