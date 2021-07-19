Eskişehir’de bayramda hava sıcaklıkları normale dönüyor

Eskişehir’de Kurban Bayramı’nda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Eskişehir’de uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bayramda düşecek. Bayramın ilk günü Eskişehir’i az bulutlu ve açık bir hava bekliyor. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü ise Eskişehirliler parçalı ve az bulutlu bir hava ile karşılaşacak. Bayram boyunca hava sıcaklığının 30 ile 34 derece arasında olması bekleniyor.

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