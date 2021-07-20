Sosyal medyadan çağrı yaptı 110 çocuğa yardım etti

Eskişehir’in bir mahalle muhtarı sosyal medyadan yaptığı çağrı sonucunda yardımseverlerin de desteği ile 110 çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yaptı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Muhtarı Osman Çalış, Kurban Bayramı öncesi, çocuklara bayramlık kıyafeti yardımı için kolları sıvadı. Başlarda ‘30 çocuğa kıyafet ulaştırabilir miyiz?’ diye düşünürken, sosyal medyada yaptığı yardım çağrısı sonrası birçok hayırsever kimseden destek gördü. Hayırseverlerin yardımlarıyla, 30 çocuğa yardım ulaşır mı diyen muhtar, 110 çocuğa bayramlık kıyafeti alma imkânı buldu.

Düşündüğü rakamın üzerine çıkan Muhtar Osman Çalış, mutluluğunu dile getirdi. Bu bayram çocukların yüzlerini güldürmenin gururunu yaşayan Muhtar Çalış, “30 çocuk giydirebilir miyiz diye düşünündük. Sonra, sosyal medya hesabımdan bir yardım çağrısı paylaştım. Çocuklar için yaptığım çağrıya sessiz kalmayan duyarlı hayırseverlerin desteği ile 110 evladımızın bayramlık kıyafetlerinden ayakkabısına kadar tepeden tırnağa kendi istediği kıyafetleri aldık. 30 kişiye çocuğu düşünürken şimdi 110 çocuğa kıyafet sağladık. Gerçekten çok mutluluk verici, yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim” diyerek duygu ve düşüncelerini aktardı.

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