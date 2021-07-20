Gara şehidi oğlunun anısını, odasında yaşatıyor



Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Valisi Erol Ayyıldız, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci´nin (31) annesi Ayşe Güler´e bayram ziyaretinde bulundu. Güler, eşyaların yer aldığı odayı göstererek, şehit oğlunun anılarını odada yaşattığını söyledi.

Eskişehir Valisi Ayyıldız, Kurban Bayramı nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´nü ziyaret ederek, personelin bayramını kutladı. Emniyet ve jandarma personelinin, Eskişehirlilerin daha huzurlu bayram geçirebilmesi için görevlerinin başında olduğunu belirten Vali Ayyıldız, "İnşallah bu bayramlar Türkiye'mizin, İslam aleminin ve tüm dünyanın esenlik ve mutluluğa kavuşmasına vesile olur diyorum. Öncelikle Eskişehirli hemşehrilerimizin pandemi şartlarında en iyi şekilde bayramlarını kutlamalarını, trafik kurallarına uyarak bayramı mutluluk içerisinde geçirmelerini temenni ediyoruz. Jandarmamız, emniyetimiz, kamu görevlilerimiz görevlerinin başında. Eskişehirli hemşehrilerimizin Kurban Bayramı´nı sağlık, afiyet içerisinde geçirmeleri için çaba ve gayret gösteriyorlar. Bu anlamda da onlarla bayramlaşmaya geldik" dedi.

Daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi´ni ziyaret eden Vali Ayyıldız, hastalarla sohbet ederek, bayramlarını kutladı. Çocuklara oyuncak dağıtan ve sağlık çalışanlarına tatlı ikram eden Ayyıldız, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci´nin annesi Ayşe Güler´in Alanönü Mahallesi´ndeki evine gitti. Yapılan dua sırasında anne Ayşe Güler, gözyaşı döktü.

Gara şehidi oğlunun tüm eşyalarını bir odada toplayan Ayşe Güler, Vali Ayyıldız ve beraberindeki Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Jandarma Komutanı Ercan Atasoy´a "Başarı belgeleri, fotoğrafları, kullandığı eşyaları, hepsini bu odada saklıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2021-07-20 15:46:27



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