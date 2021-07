Yakalayıp, kavanoza koyduğu 'Sarıkız' örümceğine iş yerinde bakıyor

Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de Ekrem Ulucan (30), evinin bahçesinde yakaladığı 'Sarıkız' (camel spider) örümceğini kavanoza koyup, iş yerine götürdü. Ulucan, "Fotoğraf çektirenler oluyor. Yetkililere haber verdik, dönüş bekliyoruz" dedi.

Cep telefonu satış ve tamiri yapan Ekrem Ulucan, Tepebaşı ilçesi Kavacık Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı tek katlı evlerinin bahçesinde, geçen hafta, 'et yiyen örümcek' olarak bilinen 'Sarıkız' yakaladı. Terlikle örümceği güçlükle öldüren Ulucan ve ailesi, korkudan bir süre evlerine giremedi. Ulucan, önceki gün ise yine evlerinin giriş kısmındaki merdivenlerde başka bir 'Sarıkız' fark etti. Ulucan, örümceği yakalayıp kavanoza koyarak iş yerine götürdü.

'ÇOK KORKTUK'

İlk örümcekle karşılaştıkları zaman çok korktuklarını, bu nedenle öldürdüklerini belirten Ulucan, "Kavacık'ta bir bahçe evimiz var. Burası ailece gidip kaldığımız bir yer. Geçen hafta bu örümceğin aynı cinsinden ama daha büyük olanını görmüştüm. Onu öldürmek zorunda kaldım. Çünkü çok korktuk. Neredeyse el kadar bir örümcekti ve ne yapacağını bilemiyorduk. O zaman bir tane diye önemsemedik ama aynı yerde ikinci örümceği gördüğüm zaman orada popülasyonunu arttırabileceklerini düşündüm. Yaklaşık 4 yıldır oradayız ve ilk kez karşılaştım" diye konuştu.

'BU BÖLGEDE YAŞAYABİLEN BİR TÜR DEĞİL'

'Sarıkız' örümceğinin özellikle kurak iklimlerde çok görüldüğünü söyleyen Ulucan, "Daha önce 2018'de Eskişehir'de görüldüğü olmuş. Çok nadir bir tür ve burada yaşayabilen bir tür değil. Kurak iklim seven bir tür, yani çok şaşkınız. Normalde Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde yaşayan, Irak'tan gelen, kurak bölgeleri seven ve araştırdığıma göre zararlı bir böcek" dedi.

'FOTOĞRAF ÇEKTİRENLER OLUYOR'

Örümceği yakaladıktan sonra kavanoza koyup, iş yerine getirdiğini anlatan Ulucan, "Bu hayvanı ne yapacağımızı bilemedim. Canlı ele geçirdik ve bir kavanoza koyduk. İki gündür bizimle yaşıyor. 'Sarıkız' olarak, 'Sarıömer' olarak biliniyor. 'Akrep yiyen' olarak biliniyor. Fare avlıyor, yılan yiyebiliyor, küçük boyda kuş türleriyle besleniyor. Et yiyen bir örümcek türü yani. İlgi odağı oldu. Örümceği görmeye geliyorlar. Hatta fotoğraf çektirenler oluyor. Yetkililere haber verdik, kendilerinden geri dönüş bekliyoruz" ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-07-21



