Asfaltın çöktüğü sokaklar savaş alanına döndü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de bazı sokaklarda asfaltın çökmesi sonucu oluşan derin çukurlar nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çeken mahalleliler adeta canından bezdi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Çiçeklibahçe ve Sakarkaya sokaklarda asfaltın çökmesi nedeniyle büyük çukurlar

oluştu. Yollarda araçlarla ilerlemek için adeta savaş veren mahalleliler, sokakların uzun süredir bu halde olduğunu belirtti. Sokakların bazı yerlerinde 15 santimetrelik çukurlar sürücülerin korkulu rüyası olurken, bazı mahalleliler araçlarında maddi hasar meydana geldiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.