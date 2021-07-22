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Çalılardan lastiklere sıçrayan yangın gökyüzünü dumana boğdu Eskişehir’de yangın paniği

İHA

Çalılardan lastiklere sıçrayan yangın gökyüzünü dumana boğdu Eskişehir’de yangın paniği

Eskişehir’de atıl vaziyetteki lastiklerin bulunduğu arazideki çalıların belirlenemeyen bir sebeple tutuşması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında çok sayıda lastik küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'ndeki sulama kanalı yanındaki arazide bulunan çalılar bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, araziye atılmış kullanılmayan lastiklere de sıçradı. Lastiklerin tutuşmasıyla yangın büyürken, gökyüzünü yoğun duman kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpük ve suyla yangına müdahale etti. Alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, arazinin yakınında bulunan bir konteynerde maddi hasar oluştu. Çevrede bulunan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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