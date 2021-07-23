Başkan Ataç: "Lozan Barış Antlaşması milletimizin gururla övünmesi gereken emsali görülmemiş siyasal bir zaferdir"

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, Lozan Barış Antlaşması’nın 98. yıl dönümünde, "Lozan Barış Antlaşması milletimizin gururla övünmesi gereken, daha önce emsali görülmemiş siyasal bir zaferdir" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Lozan Barış Antlaşması’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Lozan Barış Antlaşması, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Milli Mücadele’den zaferle ayrılan milletimizin meclisi tarafından Lozan’a gönderilen heyetçe imzalanan antlaşma, Atatürk’ün anlatımıyla ‘Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın çöküşünü anlatan bir belgedir.’ Türkiye’nin geleceğini yalnızca Türk milletinin belirleyeceğini kabul ettiren Lozan Antlaşması, tarihin tozlu raflarında kalan bir belge niteliğinde değerlendirilemeyecek kadar önemlidir. Lozan Barış Antlaşması milletimizin gururla övünmesi gereken, daha önce emsali görülmemiş siyasal bir zaferdir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Lozan’ın önemini, ‘Türk milleti yüksek bir eseri olan bu antlaşmanın yüksek kıymetini bilmesi gereken gençliğine, bunu geçmişte kararlaştırılmış antlaşmalarla karşılaştırmasını önermelidir’ sözleri ile ifade etmiştir. Ben de Sevr Antlaşması ile kaybettiğimiz Anadolu'yu bize yeniden kazandıran Lozan Antlaşması'nın 98. yıl dönümünü kutluyor, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ile silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlem ile anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.