Başkan Ataç’ın Basın Bayramı mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yayımladığı mesajda 24 Temmuz Basın Bayramı’nı, “Özveri ile çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum” sözleri ile kutladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç mesajında tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz’unu kutlarken, “Bilindiği üzere 24 Temmuz 1908 tarihi, basın sansürünün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır. Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle 24 Temmuz tarihi bu mücadelenin bir sembolü olarak ‘Gazeteciler Bayramı’ ve ‘Basından Sansürün Kaldırılışı’ olarak kutlanmaya başlandı. Aradan geçen 112 yıllık zamandan sonra ne yazık ki, ülkemizin de içinde yer aldığı bazı ülkelerin basın çalışanları, düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda ciddi sorunlar yaşamaya devam ediyor. Tüm zorluklara rağmen böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, halkın bilgilendirilmesi ve aydınlatılması için çalışan, kişisel hak ve özgürlükler kapsamında objektif bakış açısı ile demokrasimiz adına son derece önemli bir görev üstlenen yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum. Kalemlerin özgür olduğu, güzel, mutlu günlere ulaşmak dileğiyle sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.