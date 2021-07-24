30 bin nüfuslu mahallede `semt pazarımız kurdurulmuyor" iddiası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 bin nüfuslu mahallede `semt pazarımız kurdurulmuyor" iddiası

DHA

30 bin nüfuslu mahallede `semt pazarımız kurdurulmuyor" iddiası


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Odunpazarı ilçesine bağlı 30 bin nüfuslu 71 Evler Mahallesi´nde belediyenin kurulması için onay verdiği semt pazarı, bazı pazarcıların tutumu nedeniyle 2 haftadır açılamıyor. Bugün sokağa tezgah açmak isteyen esnaf ile pazarın kurulmasını istemeyen pazarcılar arasında çıkan kavga çıktı. Polis müdahale ederek tarafları ayırdı. Muhtar Veysel Gaznepoğlu, "Bazı pazarcılar hem gelmiyor hem de gelenlere de mani oluyorlar" dedi.
Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi´nde, mahalleli, semt pazarı kurulması için muhtarlık aracılığıyla Odunpazarı Belediyesi´ne başvurdu. Belediye meclisinde mahallelinin talebi onaylanıp, cumartesi günleri Hızırer Sokak´ta Pazar kurulmasına karar verildi. Pazara gelecek olan esnaf içinde yer kurası çekildi. Ancak diğer semt pazarlarına da tezgah açan bazı pazarcıların, yeni kurulacak pazara gelen esnafı tehdit ederek pazar kurulmasına izin vermedikleri iddia edildi.
SOKAKTA TARTIŞMA ÇIKTI
Bu sabah pazar kurulmasını istemedikleri belirtilen pazarcılar ile sokağa tezgah açmaya çalışanlar arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine caddeye çok sayıda polisin yanı sıra Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Yeni kurulan pazar yerinde polis ekiplerinin tedbir aldığı sokakta sadece 5 esnaf tezgah açabildi.
Bu durumun 2 haftadır sürdüğünü ifade eden 71 Evler Mahallesi Muhtarı Veysel Gaznepoğlu, bazı pazarcı esnafın pazarın kurulmaması için ellerinden geleni yaptığını iddia etti. Muhtar Gaznepoğlu, "Mahalle sakinlerimiz bir pazar kurulmasını istedi. Biz de muhtarlık olarak taleplerini belediyeye bildirdik. Belediye de meclisten karar alarak onayladı. Pazarcılar için esnaf için kuralar çekildi. Bu sokak üzerinde esnaf için numaralama çalışması yapıldı. Pazarcı esnafı tuvalet sıkıntısı olacağını söyledi. Bunun üzerine seyyar tuvaletler yapıldı. Bazı pazarcılar hem gelmiyor hem de gelenlere mani oluyorlar. Burada pazar kurulmaması için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.
Mahallede oturan Ahmet Yavuz da 15 yıldır yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Emek Mahallesi pazarına yürüyerek gidip geldiklerini söyledi. Yeni pazarın kurulmasını bazı pazarcıların esnafı tehdit ederek engellediklerini iddia eden Yavuz, "Ellerimizde pazar arabasıyla tehlikeli yollardan geçerek gidiyoruz. Çok mağduruz, buraya pazar kurulmasını istiyoruz. Bazı pazarcılar buraya pazar kurdurmuyor. Emek pazarında yer değeri 5 bin liraymış, buraya açıldığı zaman 2 bin liraya düşüyormuş. Yani yer değeri düşecekmiş, diye açtırmıyorlar. Kimse cesaret edip de açamıyor. Açacak olan esnafı da tehdit ediyorlar" diye konuştu.
MAHALLELİ TOPLANIP YÜRÜYÜŞ YAPTI
Pazarın kurulduğu sokakta bir araya gelen çoğunluğu kadınlardan oluşan mahalleli yürüyüş yaparak durumu protesto etti. `Pazar istiyoruz´ diye slogan atan kalabalık sorunlarına en kısa sürede çözüm bulunmasını istedi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri pazarın olduğu sokakta tedbir aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-07-24 12:50:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aracın motor kısmına giren kedi çıkartılamadı
YEREL HABERLER Aracın motor kısmına giren kedi çıkartılamadı
71 Evler Pazarı’nda sorun çözülemiyor Mahalle sakinleri pazarın açılması için bu sabah da bir araya geldi
YEREL HABERLER 71 Evler Pazarı’nda sorun çözülemiyor Mahalle ...
Bir dünya bir arada bayramlaştı
YEREL HABERLER Bir dünya bir arada bayramlaştı
(ÖZEL) Hastaneye gitmekte güçlük çeken vatandaş evlerinde aşılanıyor Alpu’nun mahallelerinde aşılama yapılandan sağlık ekiplerine teşekkür Alpu İlçe Devlet Hastanesi görevli Dr. Mustafa Bağçeci: "Hastanemize aşılamaya gelemeyen yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli vatandaşlarımıza geldik" Sakarıkaracaören Mahalle Muhtarı Rıdvan Çakır; "Özellikle engelli ve yatalak vatandaşlarımız uygulamadan çok memnun oluyor, tüm emeği geçenlere teşekkürlerini iletiyorlar”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hastaneye gitmekte güçlük çeken vatandaş ...
Bayramın son günü piknik alanları doldu taştı
YEREL HABERLER Bayramın son günü piknik alanları doldu taştı
Başkan Ataç’ın Basın Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’ın Basın Bayramı mesajı
Kurban Bayramında 170 ailenin yardımına koştu
YEREL HABERLER Kurban Bayramında 170 ailenin yardımına koştu
Başkan Ataç: "Lozan Barış Antlaşması milletimizin gururla övünmesi gereken emsali görülmemiş siyasal bir zaferdir"
YEREL HABERLER Başkan Ataç: "Lozan Barış Antlaşması milletimizin ...
Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 10 yaşında
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 10 yaşında
Odunpazarı Belediyesinin ücretsiz kurban kesim yeri tam not aldı
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesinin ücretsiz kurban kesim yeri ...
Herkes bayram yaparken onlar ekmek peşinde Kurban Bayramı’nı kağıt toplayarak geçiren Suriyeli Muhammed: “Benim tatil yapma gibi bir şansım yok”
YEREL HABERLER Herkes bayram yaparken onlar ekmek peşinde Kurban ...
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vakalar sayılarında düşüş
YEREL HABERLER Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vakalar sayılarında ...
(Özel) “Beyaz altın” pipo halinde dünyaya açılıyor Eskişehir Lületaşı El Sanatları Derneği Başkanı Emre Mangaltepe: “Yapamadığımız motif yok”
YEREL HABERLER (Özel) “Beyaz altın” pipo halinde dünyaya ...
Eskişehirliler Gürleyik Şelalesini doldurdu
YEREL HABERLER Eskişehirliler Gürleyik Şelalesini doldurdu
Rengarenk şapkalarıyla ‘Sansevieria’ talep görüyor Çiçekçi Sedat Battal: “Uçlarına uygulanan boyalar bitkiye zarar vermiyor”
YEREL HABERLER Rengarenk şapkalarıyla ‘Sansevieria’ talep ...
Sifon limonata sıcak havaların değişmezi olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Sifon limonata sıcak havaların değişmezi olmaya devam ...
Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı, araçtaki çift yaralandı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı, araçtaki çift ...
Destici: Keşke bütün partiler orda olsaydı
YEREL HABERLER Destici: Keşke bütün partiler orda olsaydı
Boş arazide lastikler yandı, gökyüzünü duman kapladı
YEREL HABERLER Boş arazide lastikler yandı, gökyüzünü duman kapladı
Çalılardan lastiklere sıçrayan yangın gökyüzünü dumana boğdu Eskişehir’de yangın paniği
YEREL HABERLER Çalılardan lastiklere sıçrayan yangın gökyüzünü ...
Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal: “KKTC’li kardeşlerimin birliğinin, beraberliğinin daim olmasını diliyorum”
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal: “KKTC’li ...
Temiz enerji Tepebaşı’nda
YEREL HABERLER Temiz enerji Tepebaşı’nda
Ertuğrul Gazi’nin sır ulaklarından Hamza Bey’in türbesi yenilendi
YEREL HABERLER Ertuğrul Gazi’nin sır ulaklarından Hamza Bey’in ...
Sahaflara göre sınav kitapları satmak sahaflığın ruhunu öldürüyor Sahaf Ali İsmail Arı: “İkinci el sınav kitabı alım satımı yapan yerler ticarethaneye döndü” “Gerçek sahaflar sınav kitabı alıp satmaz”
YEREL HABERLER Sahaflara göre sınav kitapları satmak sahaflığın ...