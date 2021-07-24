30 bin nüfuslu mahallede `semt pazarımız kurdurulmuyor" iddiası (2)



ODA BAŞKANLARI KONUŞTU

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 30 bin nüfuslu 71 Evler Mahallesi´nde belediyenin kurulması için onay verdiği semt pazarında bugün sokağa tezgah açmak isteyen esnafla pazarın kurulmasını istemeyen pazarcılar arasında çıkan kavgayla ilgili Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç ile Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek açıklama yaptı.

Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, pazar yerinin açılmasına karşı olmadıklarını, kapalı pazar yapılmasını istediklerini belirterek, "71 Evler halkının bir pazar talebi var. Biz pazarcılar ve üreticiler olarak pazar yerinin açılmasına kesinlikle karşı değiliz ama özellikle yeni kurulacak pazarların, 2012´den sonra çıkarılan yönetmeliğe göre kapalı pazar olmasına ısrar ediyoruz. Belediye de pazar kurmada ısrarcı. O yönden biraz sıkıntımız var. Yapılacak pazar yerlerinin kapalı, daha insani şartlarda, kışın malımızın donmayacağı, yazın da malımızın yanmayacağı yerler olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Herkesin kendi mahallesine pazar kurulmasını istediğini söyleyen Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan ise, "Yasalar çerçevesinde hem açık pazarın yasak olması hem de bu üreticinin, bu esnafın iş yapıp, yapamayacağı gündeme alınması lazım. Eskişehir pazarına çıkan üreticimizden buraya talep olmadı. Emek pazarı ve o alan arası çok yakın. Buraya çıkan pazarcının iş yapamayacağı bellidir. Biz yıllardır kapalı pazar sistemini bekliyoruz. Bizim tepkimiz sokak pazarlarının açılmaması yönünde. Herkes mahallesine pazar ister ama kimse kapısının önüne istemez. 2 haftadır onların sağlıklı bir şekilde bu pazarı açıp, bizim esnafımızın gitmeme sebebi budur. Kimse tepki veya yönlendirme yapmadı. Biz üreticilerin başkanları olarak onların iyiliğini ve çıkarını düşünüyoruz. Yoksa kimsenin kimseyi tehdit etme ya da baskı uygulama şansı yoktur" dedi.

Açık pazarlarda pazarcıların çok fazla sıkıntı çektiklerini ifade eden Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek ise, "Kesinlikle, 'pazar istemiyoruz' diye hiç demedik. Biz sadece sokak pazarlarına karşıyız. Kapalı pazar yeri istiyoruz. Açık pazarların kapatılmasını istiyoruz. 71 Evler´de yaşayanlar bizim vatandaşımız. Biz neden karşı olalım? Herkes mahallesine pazar istiyor ama sokağına istemiyor. Biz açık pazarlarda çok sıkıntı çekiyoruz. Vatandaş arabasını bırakıp gidiyor ve esnafımız tezgah açmakta zorlanıyor" ifadesini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2021-07-24 17:27:25



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