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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Akşamlar Birlikte Güzel’ etkinleri devam ediyor

İHA

‘Akşamlar Birlikte Güzel’ etkinleri devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından her yaz düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen ‘Akşamlar Birlikte Güzel’ etkinlikleri, konser ve tiyatro gösterileri ile devam ediyor.
Ergün Elibaş konseri ile açılış yapan ‘Akşamlar Birlikte Güzel’ etkinliği, temmuz ayı boyunca Seramik Park, Odunpazarı Hicri Sezen Parkı, Kanlıkavak, Spor Parkı ve Razgrad Parkı’nda devam edecek. Etkinlikler kapsamında Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM) hocaları verdikleri konserler ile dinleyicilerin kulaklarının pasını siliyor. Pandemi nedeniyle 1 buçuk yıldır seyircisinden uzak kalan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu ise Komedi Pazarı adlı yetişkin oyunu ve Pupa’nın Şarkısı adlı çocuk oyunu ile tiyatroseverlerle buluşuyor.
"Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliği, Kurban Bayramı tatilinin ardından Hicri Sezen Parkı’nda Komedi Pazarı adlı oyun ile devam etti. Tarihi parkta kahkahaların yükselmesine neden olan oyun, seyircinin büyük beğenisini kazandı. Etkinlikler, Pupa’nın Şarkısı adlı çocuk oyunu ile devam edecek. Minikler kadar büyüklerin de ilgisini çeken Pupa’nın Şarkısı, 26 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00’da Hicri Sezen Parkı’nda minik seyircileri ile buluşacak. Etkinlikler kapsamında Odunpazarı Belediye Tiyatrosu 27 Temmuz Salı günü saat 20.00’de Hicri Sezen Parkı’nda Komedi Pazarı ile izleyicisine kahkaha dolu anlar yaşatacak. 28 Temmuz Çarşamba saat 19.00’da Seramik Park’ta ve 29 Temmuz Perşembe günü saat 19.00’da Çankaya Şehit Ast. Turgay Topsakaloğlu Spor Parkı’nda Pupa’nın Şarkısı adlı oyunun gösterimi yapılacak, 30 Temmuz Cuma günü saat 19.30’da ise Seramik Parkı'nda Yunus Emre Kültür Merkezi (YKSM) sanatçılarından İbrahim Turhan konser verecek. 31 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de ise Çankaya Mahallesi Razgrad Parkı’nda Komedi Pazarı seyircilerle buluşacak.

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